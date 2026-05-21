El hijo de Trump se casa, pero el presidente no sabe aún si podrá asistir: “Tengo esto que se llama Irán”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este jueves a la boda de su hijo mayor, Donald Trump Jr., y aseguró que intentará asistir, aunque reconoció que el contexto actual no es el más adecuado debido al conflicto en Medio Oriente.

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Durante una rueda de prensa en la Oficina Oval, el mandatario fue consultado sobre su presencia en el evento y respondió: “Es una cuestión que no puedo ganar”.

Trump explicó que su hijo desea que esté presente en la ceremonia, la cual será privada y de bajo perfil. “Él quiere que vaya. Va a ser una pequeña ceremonia privada y voy a intentar ir”, afirmó.

No obstante, reiteró que el momento es complejo por la situación internacional. “Estoy en medio. Dije: Sabes, no es un buen momento para mí. Tengo un asunto llamado Irán y otras cosas”, señaló, en referencia al conflicto y las negociaciones que adelanta Washington con el régimen iraní.

El presidente también bromeó sobre las posibles críticas mediáticas. “Salgo perdiendo sí o sí. Si asisto, me matan. si no asisto, me matan las noticias falsas, por supuesto”.

Pese a ello, Trump expresó su respaldo a la relación de su hijo con Bettina Anderson. “Está con una persona a la que conozco desde hace mucho tiempo”, afirmó, y agregó “espero que tengan un gran matrimonio”.

Trump Jr., de 48 años, mejor conocido como Don Jr, se comprometerá con Bettina Anderson, una modelo, influencer y socialité norteamericana. Según la prensa local, la ceremonia se llevará a cabo este fin de semana en un evento muy íntimo.