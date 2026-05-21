El hijo de Trump se casa, pero el presidente no sabe aún si podrá asistir: “Tengo esto que se llama Irán”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este jueves a la boda de su hijo mayor, Donald Trump Jr., y aseguró que intentará asistir, aunque reconoció que el contexto actual no es el más adecuado debido al conflicto en Medio Oriente.
Durante una rueda de prensa en la Oficina Oval, el mandatario fue consultado sobre su presencia en el evento y respondió: “Es una cuestión que no puedo ganar”.
Trump explicó que su hijo desea que esté presente en la ceremonia, la cual será privada y de bajo perfil. “Él quiere que vaya. Va a ser una pequeña ceremonia privada y voy a intentar ir”, afirmó.
No obstante, reiteró que el momento es complejo por la situación internacional. “Estoy en medio. Dije: Sabes, no es un buen momento para mí. Tengo un asunto llamado Irán y otras cosas”, señaló, en referencia al conflicto y las negociaciones que adelanta Washington con el régimen iraní.
El presidente también bromeó sobre las posibles críticas mediáticas. “Salgo perdiendo sí o sí. Si asisto, me matan. si no asisto, me matan las noticias falsas, por supuesto”.
Pese a ello, Trump expresó su respaldo a la relación de su hijo con Bettina Anderson. “Está con una persona a la que conozco desde hace mucho tiempo”, afirmó, y agregó “espero que tengan un gran matrimonio”.
Trump Jr., de 48 años, mejor conocido como Don Jr, se comprometerá con Bettina Anderson, una modelo, influencer y socialité norteamericana. Según la prensa local, la ceremonia se llevará a cabo este fin de semana en un evento muy íntimo.