Régimen venezolano libera a los cinco jóvenes detenidos en protestas por mejoras salariales

Tras la multitudinaria protesta del jueves en Caracas, organizaciones de derechos humanos reportaron la detención arbitraria de al menos cinco jóvenes.

Las cinco personas fueron detenidas en Venezuela durante una marcha de trabajadores y pensionados para exigir mejoras salariales.

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Este sábado, según el abogado que defendió a los secuestrados por el régimen, confirmó que todos los detenidos fueron liberados.

La policía dispersó con gases a unos 2.000 manifestantes que intentaban llegar el jueves al palacio de Miraflores en Caracas, lo que originó choques entre civiles y fuerzas del régimen.

El activista de derechos humanos Eduardo Torres informó en un principio la liberación de cuatro jóvenes y confirmó este sábado la excarcelación de una quinta detenida.

"En libertad los 4 jóvenes detenidos arbitrariamente en la marcha por derechos el día de ayer (jueves). Gracias a Dios, familiares, Coalición Sindical, estudiantes, periodistas, ONG, embajadas y todos los que apoyaron", escribió Torres en la red social X el viernes.

Uno de los liberados, que estuvo junto a la mujer en la sede policial, dijo que luego "pudo contactarla y confirmó que estaba bajo resguardo en lugar seguro", aseguró el jurista.

Tras la captura del dictador Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses el pasado 3 de enero, la reactivación de las protestas ha marcado la agenda nacional bajo la encargada Delcy Rodríguez.

Estas manifestaciones ponen fin a casi dos años de inactividad en las calles, periodo caracterizado por la fuerte represión oficial luego de la cuestionada reelección de Maduro en 2024.

Las últimas manifestaciones han llevado la bandera de la mejora laboral y de las remuneraciones y pensiones, tras cuatro años sin ajustes en el salario mínimo.

Trabajadores cuestionaron un reciente anuncio de Delcy Rodríguez de un "incremento responsable" del ingreso para el 1 de mayo, sin mencionar detalles.