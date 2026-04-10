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Diosdado Cabello

"Es hora de terminar el trabajo": congresista de EE. UU. advierte que Delcy Rodríguez debe entregar a Diosdado Cabello "de inmediato"

abril 10, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - Foto EFE
Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - Foto EFE
Carlos Giménez agregó en su mensaje una foto del afiche que ofrece una recompensa de 25 millones dólares por información que dé con la captura de Cabello.

El congresista de Estados Unidos Carlos Giménez aseguró este viernes que Delcy Rodríguez, a cargo del régimen de Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro, debería entregar a Diosdado Cabello "de inmediato" a las autoridades del país norteamericano.

"Diosdado Cabello es uno de los ejecutores más poderosos del régimen: está vinculado a la corrupción, la represión y redes criminales que han desestabilizado toda una región", señaló en primer lugar Giménez en una publicación en X.

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El congresista se ha caracterizado por ser un férreo crítico del régimen venezolano desde antes de la captura de Maduro, a quien advirtió en repetidas ocasiones sobre el operativo que finalmente terminaron ejecutando las fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

"La dictadora interina, Delcy Rodríguez, debería entregarlo de inmediato a las autoridades de Estados Unidos", puntualizó el legislador.

Rodríguez, cabe resaltar, ha seguido en los últimos meses las instrucciones del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que aseguró iba a "administrar" Venezuela desde la detención de Maduro, en la que también fue capturada su esposa, Cilia Flores.

"La rendición de cuentas no puede ser selectiva. La justicia debe ser completa. Es hora de terminar el trabajo", precisó Giménez.

En su post en X, el congresista además agregó la imagen del afiche que ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por información que dé con la captura de Cabello.

La justicia de Estados Unidos acusa actualmente a Cabello, ministro de Interior del régimen venezolano, de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y conspiración para utilizar y portar armas automáticas y dispositivos destructivos en el marco de un delito de narcotráfico.

Maduro, que enfrenta cargos similares, se declaró en su primera audiencia en Nueva York "no culpable" ante la justicia de Estados Unidos y en la segunda —y más reciente— su defensa intentó sin éxito que el juez desestimara el caso.

Un afiche similar al de Cabello, pero de Maduro, fue actualizado por la DEA luego de su captura. Por el dictador venezolano, sin embargo, se ofrecían 50 millones de dólares, el doble que por Cabello.

En una publicación de la cuenta oficial de la DEA en X en enero se vio el afiche de Maduro igual que en anteriores oportunidades, pero esta vez con la palabra "CAPTURED" (Capturado) tachando notoriamente su rostro, resaltando los cargos que Maduro no aceptó en un tribunal en Manhattan.

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La antigua cabeza del régimen de Venezuela es acusada por conspiración de narcoterrorismo, conspiración de importación de cocaína, conspiración para utilizar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en el marco de un delito de narcotráfico.

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