“No es viable invertir en Venezuela, salvo que haya una ruta clara hacia la democracia”: expresidenta de Costa Rica

En medio del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe que se adelanta en Panamá, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, habló con La Noche de NTN 24 sobre los desafíos que afronta la región, especialmente sobre Venezuela, situación plantea que se lleve a cabo “una ruta clara hacia la democracia y el Estado de derecho”, en la cual se incluya a María Corina Machado y Edmundo González, a quienes se les otorgó un liderazgo en los comicios de 2024.