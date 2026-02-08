NTN24
Domingo, 08 de febrero de 2026
Domingo, 08 de febrero de 2026
Irán

Irán descarta renunciar al enriquecimiento de uranio, incluso en caso de guerra con EE. UU.: "su despliegue militar no nos intimida"

febrero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia: AFP
Foto de referencia: AFP
Pese a las buenas sensaciones de la primera reunión, el ministro iraní dudó sobre la "seriedad" de Estados Unidos para "entablar negociaciones reales".

Irán descarta renunciar al enriquecimiento de uranio incluso en caso de "guerra"

 

Este domingo, el régimen de Irán descartó renunciar al enriquecimiento de uranio en el marco de sus negociaciones con Washington, incluso en caso de "guerra" con Estados Unidos.

Pese a que en la primera ronda de conversaciones el viernes en Omán los dos países afirmaron su voluntad de proseguir el diálogo, Irán se mantiene firme en sus líneas rojas, al aceptar hablar únicamente de su programa nuclear y recalcando que tiene derecho a desarrollar energía nuclear con fines civiles.

Estados Unidos, que ha desplegado una amplia fuerza militar en el Golfo, exige un acuerdo más amplio, que incluya la limitación de las capacidades balísticas del país y el cese de su apoyo a grupos armados hostiles contra Israel.

o

Esto ocurre, además, luego de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunciara que viajará a Washington para pedir a Donald Trump firmeza con Teherán, exige que esos dos aspectos "se incluyan en toda negociación".

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, reafirmó el domingo que Teherán no cederá a la exigencia de Trump de renunciar al enriquecimiento de uranio, "incluso si se nos impone una guerra", subrayó.

Además, señaló que Irán podría considerar "una serie de medidas de confianza respecto al programa nuclear", a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales que asfixian la economía iraní.

Pese a las buenas sensaciones de la primera reunión, el ministro iraní dudó sobre la "seriedad" de Estados Unidos para "entablar negociaciones reales".

Por esto, Irán "evaluará el conjunto de señales y decidirá sobre la continuación de las negociaciones", afirmó.

El despliegue militar estadounidense "no nos intimida", añadió.

Esto en respuesta a que, en las últimas semanas, Trump ha multiplicado las amenazas de intervención militar en Irán, primero como respuesta a la sangrienta represión contra el movimiento de protesta en enero y, después, para presionar a Teherán con el fin de alcanzar un acuerdo.

Temas relacionados:

Irán

Tensión entre Irán y Estados Unidos

Estados Unidos e Irán

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Son los preparativos para una acción que van a tomar": expertos analizan presión de EE. UU. a Cuba y describen poder de avión y destructor cerca de la isla

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estamos excarcelados pero no libres": exprisionero político venezolano Ramón Centeno

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nueva polémica del régimen: mujer que se presentó como familiar de un preso político y se abrazó entre lágrimas con Jorge Rodríguez resultó ser simpatizante chavista

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: EFE
Régimen venezolano

Nueva polémica del régimen: mujer que se presentó como familiar de un preso político y se abrazó entre lágrimas con Jorge Rodríguez resultó ser simpatizante chavista

Mignon Houston, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos | Foto: EFE
Mignon Houston

¿Sigue Trump considerando a Petro un "líder narco" tras su reunión en la Casa Blanca? Portavoz del Departamento de Estado responde

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, cómplices de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Presos políticos

"Se hacen ver ahora como los salvadores de los venezolanos": Yorbin José García, exprisionero político, sobre el régimen en medio de propuesta de Ley de Amnistía

Fotografía del destructor USS Stockdale (DDG-106) de la Marina de los Estados Unidos - Foto: EFE
Cuba

"Son los preparativos para una acción que van a tomar": expertos analizan presión de EE. UU. a Cuba y describen poder de avión y destructor cerca de la isla

Régimen venezolano | Foto EFE
Jorge Rodríguez

"Pretende que el país olvide los verdugos que fueron hasta el 3 de enero": Alejandro Hernández sobre discurso de Jorge Rodríguez sobre el "perdón"

Más de Actualidad

Ver más
Aeropuerto | Foto Canva
Aeropuertos

China construirá el aeropuerto más grande del planeta sobre una isla artificial

Nieve en Florida - EFE
Florida

Costa este de EE. UU. se prepara para un fin de semana de frío ártico, con temperaturas bajo cero en el estado de la Florida

Manifestaciones en Irán (AFP)
Protestas Irán

Se intensifican las protestas en Irán y Marco Rubio dice que Estados Unidos está con el "pueblo valiente" iraní

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jugadores de la Selección Colombia- Foto: AFP
Selección Colombia

Delantero de la Selección Colombia jugará en el fútbol ruso en medio polémicas que han acompañado el último año de su carrera

Laura Dogu (AFP)
Laura Dogu

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Imagen satelital de la NASA
Océano

Expertos investigan el inusual cambio de color del mar Caribe después del huracán Melissa

Aeropuerto | Foto Canva
Aeropuertos

China construirá el aeropuerto más grande del planeta sobre una isla artificial

Nieve en Florida - EFE
Florida

Costa este de EE. UU. se prepara para un fin de semana de frío ártico, con temperaturas bajo cero en el estado de la Florida

Manifestaciones en Irán (AFP)
Protestas Irán

Se intensifican las protestas en Irán y Marco Rubio dice que Estados Unidos está con el "pueblo valiente" iraní

Periodistas Carlos Julio Rojas y Roland Carreño liberados en Venezuela - Fotos: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Esta es la lista de los periodistas y trabajadores de prensa excarcelados en Venezuela este miércoles 14 de enero

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre