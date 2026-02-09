NTN24
Lunes, 09 de febrero de 2026
Elon Musk

Enfoque de SpaceX es construir una "ciudad autosuficiente "en la Luna por encima de Marte, dice Elon Musk

febrero 9, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Elon Musk - Foto EFE
La misión de SpaceX, según el magnate estadounidense, sigue siendo "extender la conciencia y la vida tal y como la conocemos, a las estrellas".

Elon Musk dijo el domingo que SpaceX ha cambiado su enfoque a la construcción de una "ciudad de crecimiento autónomo" en la Luna, lo que podría lograrse en menos de 10 años.

SpaceX, sin embargo, todavía tiene la intención de iniciar la ambición anunciada anteriormente por Musk de una ciudad en Marte, escribió en su red social X, "pero la prioridad principal es asegurar el futuro de la civilización y la Luna es más rápida".

Los comentarios de Musk se dieron luego de un informe de del Wall Street Journal publicado el viernes que decía que SpaceX había dicho a los inversores que priorizaría ir a la Luna e intentaría un viaje a Marte en un momento posterior, apuntando a marzo de 2027 para un aterrizaje lunar sin tripulación.

Esto marca un cambio con respecto al enfoque tradicional de Musk en Marte como el principal destino de SpaceX. El año pasado, Musk afirmó que la compañía tenía como objetivo lanzar una misión no tripulada a Marte para finales de 2026.

"No, vamos directo a Marte. La Luna es una distracción", había asegurado en enero del año pasado en respuesta a una publicación en X.

Musk tiene un largo historial de establecer plazos ambiciosos para proyectos como vehículos eléctricos y tecnología de conducción autónoma que no siempre han llegado a materializarse en el plazo previsto.

Estados Unidos se enfrenta a una intensa competencia con China para que los humanos vuelvan a la Luna esta década. La humanidad no ha visitado la superficie lunar desde la misión Apolo 17 en 1972.

Hace menos de una semana, Musk anunció que SpaceX adquirió la compañía de inteligencia artificial que también dirige, xAI, en un acuerdo que valora a la compañía de cohetes y satélites en 1 billón de dólares y al equipo de inteligencia artificial en 250 mil millones de dólares.

Los defensores de la medida la consideran una manera de que SpaceX refuerce sus planes de centros de datos espaciales, que Musk considera más eficientes energéticamente que las instalaciones terrestres a medida que la demanda de potencia informática aumenta con el desarrollo de la IA.

SpaceX espera que una oferta pública a finales de este año pueda recaudar hasta 50 mil millones de dólares, lo que podría convertirla en la oferta pública más grande de la historia.

El lunes, Musk respondió a un usuario de X que la NASA representará menos del 5% de los ingresos de SpaceX este año. SpaceX es un contratista clave del programa lunar Artemis de la NASA, con un contrato de 4000 millones de dólares para el aterrizaje de astronautas en la superficie lunar mediante Starship.

"La gran mayoría de los ingresos de SpaceX provienen del sistema comercial Starlink", afirmó Musk.

El domingo, Musk compartió el primer anuncio del Super Bowl de la compañía, promocionando su servicio Wi-Fi Starlink.

Mientras Musk reorienta a SpaceX, también está impulsando a su empresa que cotiza en bolsa, Tesla, en una nueva dirección.

Después de haber construido virtualmente el mercado global de vehículos eléctricos, Tesla ahora planea gastar 20 mil millones de dólares este año como parte de un esfuerzo para avanzar hacia la conducción autónoma y los robots.

Para acelerar el cambio, Musk adelantó el mes pasado que Tesla está poniendo fin a la producción de dos modelos de automóviles en su fábrica de California para hacer espacio para la fabricación de sus robots humanoides Optimus.

