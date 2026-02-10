NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Martes, 10 de febrero de 2026
Juan Pablo Guanipa

"Casa por cárcel sigue siendo prisión, exigimos su libertad plena": hijo de Guanipa confirma que su padre está en Maracaibo y agradece labor de EE. UU. a favor de Venezuela

febrero 10, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Con una publicación en X en la cuenta de Juan Pablo Guanipa, Ramón Guanipa se pronunció sobre la actual situación del dirigente.

Ramón Guanipa, hijo del dirigente político Juan Pablo Guanipa, confirmó por medio de una publicación en la cuenta de X de su padre que este ya se encuentra en su domicilio en Maracaibo (Venezuela).

"Confirmo que mi papá, Juan Pablo Guanipa, está en mi casa en Maracaibo. Estamos aliviados de saber que mi familia estará junta pronto", escribió Ramón Guanipa.

o

El hijo del dirigente político, quien había exigido el lunes la liberación de su padre luego de que este fuera secuestrado cuando aún no se habían completado 12 horas desde su excarcelación el domingo 8 de febrero, agradeció también en la publicación la labor de Estados Unidos a favor de Venezuela.

"Aprovecho para agradecer, en nombre de mi familia, al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos", agregó.

Asimismo, rechazó el confinamiento de su padre en su residencia de Maracaibo bajo medida de "casa por cárcel" y exigió, una vez más, la libertad plena de Juan Pablo Guanipa y de todos los prisioneros políticos del régimen de Venezuela.

"Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos", reclamó Ramón Guanipa.


Al igual que Juan Pablo Guanipa, Perkins Rocha, asesor jurídico de la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, se encuentra bajo medida impuesta por el régimen de "casa por cárcel".

La misma Machado, que afirmó que el régimen "está aterrorizado", denunció las condiciones en las que se encontraba Rocha quien, pese a estar en su casa, no cuenta aún con una libertad plena.

"Vean esto, con un grillete, un exmagistrado de la corte primera en Venezuela, así lo tienen en su casa ¿Se puede hablar de esto como una liberación? El régimen, insisto, está aterrorizado”, manifestó Machado a los periodistas en Washington.

Machado, cabe resaltar, estuvo presente en la primera sesión interna de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en donde expuso la situación actual que vive su país.

o

Entretanto, Estados Unidos ha instado al régimen a liberar a los prisioneros políticos. El presidente Donald Trump aseguró luego de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero que si Delcy Rodríguez, ahora a cargo del régimen, no hace lo que la Casa Blanca considera correcto, podrían esperarle consecuencias "peores".

Temas relacionados:

Juan Pablo Guanipa

Régimen venezolano

Guanipa

Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Hijos de Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha responden al régimen de Venezuela sobre la represión contra sus padres: "obran desde la maldad"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se equivocaron con nosotros, pensaron que con este proceso nos iban a doblegar y nos iban a llenar de miedo”: Jesús Armas relató cómo fue su experiencia en El Helicoide

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Esta es la dura imagen que mostró María Corina Machado de Perkins Rocha, tras ser excarcelado, con un grillete en una pierna

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"La libertad está siendo usada como herramienta narrativa para ganar tiempo": activistas rechazan secuestro a Juan Pablo Guanipa tras ser excarcelado por el régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Él es un líder que mueve masas y es lo que le da miedo al régimen": jefe de prensa de la familia Guanipa habla en NTN24 sobre situación de Juan Pablo Guanipa en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Hay divisiones en el régimen venezolano sobre la ley de amnistía para presos políticos?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Cardenal Baltazar Porras - Foto: EFE
Baltazar Porras

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Excarcelado venezolano Jesús Armas
Excarcelaciones en Venezuela

"Agradezco al gobierno de EEUU, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de ley de amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar": excarcelado venezolano Jesús Armas

Liberados de Vente Venezuela / FOTO: Twitter: @MariaCorinaYA
Excarcelaciones en Venezuela

“Siguen estando bajo la sombra del régimen”: coordinadora de Vente Venezuela tras excarcelación de miembros del partido

Juan Pablo Guanipa / FOTO: NTN24
Juan Pablo Guanipa

“Lo primero que Guanipa me dijo es ‘cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer’”: María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia

María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político venezolano Perkins Rocha - Fotos: NTN24 / X
Perkins Rocha

"Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, aunque no está libre, estará en casa con nosotros": María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político Perkins Rocha

Más de Actualidad

Ver más
Foto: AFP
Ucrania

Ataque nocturno de Rusia deja a miles de hogares en la capital ucraniana sin calefacción en pleno invierno

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

"Queremos alcanzar una fase de transición donde quedemos con una Venezuela próspera, estable y donde todos sean representados con elecciones libres y justas": Marco Rubio ante el Senado de EE.UU.

Donald Trump - AFP
Donald Trump

"Al pingüino no le importan las opiniones de quienes no pueden comprender": la imagen que publicó la Casa Blanca de Trump en medio de tensiones por Groenlandia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto: AFP
Ucrania

Ataque nocturno de Rusia deja a miles de hogares en la capital ucraniana sin calefacción en pleno invierno

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

"Queremos alcanzar una fase de transición donde quedemos con una Venezuela próspera, estable y donde todos sean representados con elecciones libres y justas": Marco Rubio ante el Senado de EE.UU.

Homenaje a Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: EFE
Estrenos musicales

Confirman la fecha en la que será lanzada la última canción de Yeison Jiménez

Donald Trump - AFP
Donald Trump

"Al pingüino no le importan las opiniones de quienes no pueden comprender": la imagen que publicó la Casa Blanca de Trump en medio de tensiones por Groenlandia

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia - Foto: EFE
Foro Económico Internacional CAF

"La democracia en Venezuela va a llegar muy pronto": presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla en NTN24 desde el Foro de CAF

Foto de referencia del ELN (EFE)
ELN

¿Qué efectos tuvo la captura de Maduro en la frontera entre Venezuela y Colombia?

Eugenio Derbez es recordado por darle vida a ‘Burro’ en el doblaje latino de ‘Shrek’-Foto: EFE/AFP
Eugenio Derbez

Eugenio Derbez sí participará en ‘Shrek 5’: esta es la condición que puso a DreamWorks Animation

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre