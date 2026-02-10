"Casa por cárcel sigue siendo prisión, exigimos su libertad plena": hijo de Guanipa confirma que su padre está en Maracaibo y agradece labor de EE. UU. a favor de Venezuela

Ramón Guanipa, hijo del dirigente político Juan Pablo Guanipa, confirmó por medio de una publicación en la cuenta de X de su padre que este ya se encuentra en su domicilio en Maracaibo (Venezuela).

"Confirmo que mi papá, Juan Pablo Guanipa, está en mi casa en Maracaibo. Estamos aliviados de saber que mi familia estará junta pronto", escribió Ramón Guanipa.

El hijo del dirigente político, quien había exigido el lunes la liberación de su padre luego de que este fuera secuestrado cuando aún no se habían completado 12 horas desde su excarcelación el domingo 8 de febrero, agradeció también en la publicación la labor de Estados Unidos a favor de Venezuela.

"Aprovecho para agradecer, en nombre de mi familia, al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos", agregó.

Asimismo, rechazó el confinamiento de su padre en su residencia de Maracaibo bajo medida de "casa por cárcel" y exigió, una vez más, la libertad plena de Juan Pablo Guanipa y de todos los prisioneros políticos del régimen de Venezuela.

"Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos", reclamó Ramón Guanipa.



Al igual que Juan Pablo Guanipa, Perkins Rocha, asesor jurídico de la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, se encuentra bajo medida impuesta por el régimen de "casa por cárcel".

La misma Machado, que afirmó que el régimen "está aterrorizado", denunció las condiciones en las que se encontraba Rocha quien, pese a estar en su casa, no cuenta aún con una libertad plena.

"Vean esto, con un grillete, un exmagistrado de la corte primera en Venezuela, así lo tienen en su casa ¿Se puede hablar de esto como una liberación? El régimen, insisto, está aterrorizado”, manifestó Machado a los periodistas en Washington.

Machado, cabe resaltar, estuvo presente en la primera sesión interna de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en donde expuso la situación actual que vive su país.

Entretanto, Estados Unidos ha instado al régimen a liberar a los prisioneros políticos. El presidente Donald Trump aseguró luego de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero que si Delcy Rodríguez, ahora a cargo del régimen, no hace lo que la Casa Blanca considera correcto, podrían esperarle consecuencias "peores".