Domingo, 18 de enero de 2026
El Caballero de los Siete Reinos

Esta son las fechas de estreno de todos los episodios de ‘El Caballero de los Siete Reinos’, la nueva serie del universo de ‘Game of Thrones’

enero 18, 2026
Por: Miguel Pedreros
La serie 'El Caballero de los Siete Reinos' pertenece al universo de 'Game of Thrones'-Foto: EFE/AFP
Esta producción adapta las novelas cortas de ‘Cuentos de Dunk y Egg’ escritas por George R. R. Martin.

El mundo de fantasía e intriga política de ‘Game of Thrones’ sigue expandiéndose con una nueva serie producida por HBO llamada ‘El Caballero de los Siete Reinos’, que pretende ser uno de los grandes éxitos televisivos del 2026.

Esta producción adapta las novelas cortas de ‘Cuentos de Dunk y Egg’ escritas por George R. R. Martin entre 1998 y 2010, las cuales cuentan algunos acontecimientos importantes muchos años atrás de los acontecimientos vistos en ‘Game of Thrones’.

“Un siglo antes de GOT, Ser Duncan el Alto, y su escudero, Egg vagaban por Poniente, mientras la dinastía ‘Targaryen’ gobernaba el ‘Trono de Hierro’ y los dragones aún eran recordados, grandes destinos y enemigos aguardaban a los amigos”, comenta la sinopsis oficial de la serie de HBO.

Según reveló la producción, la serie estará dividida en 6 episodios que se estrenarán en simultánea alrededor del mundo en formato de streaming y en los canales oficiales de HBO.

El primer episodio tiene su lanzamiento el 18 de enero, el segundo el 25 de enero, el tercero el 1 de febrero, el cuarto verá la luz el 8 de febrero, el quinto llegará el 15 de febrero, mientras que el episodio final se estrenará el 22 de febrero.

Asimismo, HBO reveló que cada episodio llegará a las 10 pm hora Colombia, 11 pm Venezuela y 9 pm en México, retomando la tradición de ‘Game of Thrones’ de estrenar un episodio cada domingo.

La serie está protagonizada por Peter Claffey como ‘Ser Duncan el Alto’, apodado Dunk, y Dexter Sol Ansell, quien interpretará a ‘Egg’, el pequeño que lo acompañará en sus peripecias en ‘Westeros’.

La serie está a cargo del showrunner Ira Parker, quien también está detrás de ‘La casa del dragón’ y los distintos episodios estuvieron bajo la dirección de Owen Harris, famoso por estar detrás de cámaras de ‘Black Mirror’, y Sarah Adina Smith.

Curiosamente, ninguno de los realizados había trabajado anteriormente en algún episodio de ‘Game of Thrones’ o ‘La casa del dragón’, lo que genera una gran expectativa sobre el tono que tendría la serie.

