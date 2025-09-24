NTN24
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Conozca los escenarios, beneficios, costos y riesgos de la salida voluntaria y de la deportación

septiembre 24, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
El abogado de inmigración detalla las diferencias entre la salida voluntaria y la deportación en Estados Unidos, sus consecuencias legales y los casos en los que cada opción puede aplicarse.

Tomar la decisión de salir de Estados Unidos cuando se enfrenta un proceso migratorio no es sencillo. El abogado de inmigración Héctor Benítez, de la firma Benme Legal, explicó cuáles son las diferencias entre la salida voluntaria y la deportación, y los aspectos legales que deben tenerse en cuenta para evitar sanciones graves.

Salida voluntaria

Benítez señala que, si una persona entró legalmente al país y solo se quedó más tiempo del permitido, sin haber iniciado un proceso ante un juez de inmigración, puede salir voluntariamente sin enfrentar consecuencias severas.

Sin embargo, advierte que acumular presencia ilegal puede activar una barra de inadmisibilidad para volver a Estados Unidos que puede ir de 3 a 10 años, según el tiempo de permanencia irregular.

Proceso de la salida voluntaria

Quienes ya se encuentren en proceso de migración, ya sea por haber entrado de forma ilegal o porque su caso de asilo llegó a un juez, no pueden abandonar el territorio estadounidense sin autorización judicial.

o

En estos casos, se debe solicitar una “salida voluntaria”, la cual puede pedirse hasta la fase de audiencia preliminar y ofrece beneficios importantes, como evitar una orden formal de deportación.

El abogado también menciona que, para quienes decidan salir, el programa CBP Home permite registrar la intención de abandonar el país, lo que ayuda a reducir riesgos legales. No obstante, advierte que salir sin asesoría especializada puede activar una barra de inadmisibilidad de hasta 10 años.

Respecto a los costos, la diferencia es significativa:

  • Deportación forzada: alrededor de 17.121 dólares.
  • Autodeportación con asistencia: aproximadamente 5.000 dólares, lo que representa un ahorro estimado del 70 %.

Asesoría legal para los migrantes

La firma Benme Legal ofrece orientación permanente a través de su línea de contacto 786 558 5625 o su página web www.benmelegal.com, donde brindan información actualizada sobre los procesos migratorios.

Gustavo Petro, presidente de Colombia y Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos - Foto EFE
Departamento de Estado de Estados Unidos

Estados Unidos dice que postura del presidente Petro "es decepcionante" y resalta que "la retórica no lleva a muchos resultados"

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Venezuela

¿Qué es el 'Estado de Conmoción' exterior que analiza declarar maduro en Venezuela?

Nicolás Maduro - AFP
Cartel de Los Soles

"Para Maduro, pasar el resto de sus días en una cárcel puede empezar a ser la mejor de sus opciones": Pedro Mario Burelli

Estatua Donald Trump y Jeffrey Epstein en Washington | Foto: AFP
Donald Trump

Aparece polémica estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein tomados de la mano cerca del Capitolio en Washington DC

Pruebas de los cuatro misiles en las costas de Florida | Foto: Marina de EE.UU.
Lanzamientos de misiles

Marina de EE. UU. realizó lanzamientos exitosos de misiles Trident II D5LE desde un submarino balístico en las costas de Florida, el destello se vio desde Puerto Rico

Transporte Sostenible - Foto Canva
Diosdado Cabello lidera entrenamiento militar de jóvenes | Foto EFE
Ejército Nacional de Colombia - Fotos EFE
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Transporte Sostenible - Foto Canva
Debate de OVNIS en el Congreso de EE. UU.
Rubén Blades y Carlos Vives - EFE
Jhon Jáder Durán | Foto: EFE
Campo cuántico | Foto Canva
Diosdado Cabello lidera entrenamiento militar de jóvenes | Foto EFE
Ejército Nacional de Colombia - Fotos EFE
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

