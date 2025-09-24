Conozca los escenarios, beneficios, costos y riesgos de la salida voluntaria y de la deportación

Tomar la decisión de salir de Estados Unidos cuando se enfrenta un proceso migratorio no es sencillo. El abogado de inmigración Héctor Benítez, de la firma Benme Legal, explicó cuáles son las diferencias entre la salida voluntaria y la deportación, y los aspectos legales que deben tenerse en cuenta para evitar sanciones graves.

Salida voluntaria

Benítez señala que, si una persona entró legalmente al país y solo se quedó más tiempo del permitido, sin haber iniciado un proceso ante un juez de inmigración, puede salir voluntariamente sin enfrentar consecuencias severas.

Sin embargo, advierte que acumular presencia ilegal puede activar una barra de inadmisibilidad para volver a Estados Unidos que puede ir de 3 a 10 años, según el tiempo de permanencia irregular.

Proceso de la salida voluntaria

Quienes ya se encuentren en proceso de migración, ya sea por haber entrado de forma ilegal o porque su caso de asilo llegó a un juez, no pueden abandonar el territorio estadounidense sin autorización judicial.

En estos casos, se debe solicitar una “salida voluntaria”, la cual puede pedirse hasta la fase de audiencia preliminar y ofrece beneficios importantes, como evitar una orden formal de deportación.

El abogado también menciona que, para quienes decidan salir, el programa CBP Home permite registrar la intención de abandonar el país, lo que ayuda a reducir riesgos legales. No obstante, advierte que salir sin asesoría especializada puede activar una barra de inadmisibilidad de hasta 10 años.

Respecto a los costos, la diferencia es significativa:

Deportación forzada: alrededor de 17.121 dólares.

alrededor de 17.121 dólares. Autodeportación con asistencia: aproximadamente 5.000 dólares, lo que representa un ahorro estimado del 70 %.

Asesoría legal para los migrantes

La firma Benme Legal ofrece orientación permanente a través de su línea de contacto 786 558 5625 o su página web www.benmelegal.com, donde brindan información actualizada sobre los procesos migratorios.