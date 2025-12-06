Hallan una megacolonia de 111.000 arañas en una red gigante bajo tierra

La llamada Cueva del Azufre, un estrecho pasadizo subterráneo en la zona limítrofe entre Grecia y Albania, se convirtió en escenario de un hallazgo sin precedentes: la estructura de seda más grande documentada hasta ahora, una telaraña que se extiende como un tapiz en la completa oscuridad del lugar.

Dentro de esta red conviven aproximadamente 69.000 ejemplares de Tegenaria domestica y unas 42.000 de Prinerigone vagans, especies típicamente solitarias que, en este ambiente extremo, parecen haber desarrollado un comportamiento cooperativo inesperado.

Los investigadores describen la formación como una “megaciudad” arácnida, capaz de mantenerse estable gracias a un ecosistema autosuficiente basado en bacterias que metabolizan compuestos de azufre.

El hallazgo no solo bate récords, sino que abre nuevas preguntas sobre la evolución de la sociabilidad en arañas y sobre la capacidad de la vida para prosperar en condiciones hostiles.