Justicia argentina ordenó el allanamiento de la sede de la AFA y 17 clubes en un caso por presunto lavado de dinero

El fútbol en Argentina vive un momento polémico tras la cancelación del sorteo de los dos grupos del torneo de Apertura y Clausura debido a un allanamiento que realizó la policía en las instalaciones de la AFA y algunos clubes.

Este martes se conoció que la Justicia argentina ordenó el allanamiento de la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como de varios clubes en el marco de una investigación relacionada con lavado de dinero.

La orden judicial incluyó el predio de la AFA en Ezeiza, al sur de Buenos Aires, donde suele entrenar la ‘albiceleste’ y las sedes de los clubes: Racing Club, San Lorenzo, Independiente y Banfield, entre otros.

VEA TAMBIÉN Presos políticos habrían sido trasladados al peligroso penal de Tocuyito, a cinco horas de Caracas o

Esto en el marco de más de treinta operativos simultáneos, según informó este martes la Policía federal.

"Por el momento se hicieron entre 25 y 30 allanamientos entre clubes de fútbol y domicilios particulares", indicó la fuente policial a la AFP.

Además, la justicia argentina busca recabar información contable respecto a la financiera Sur Finanzas, patrocinador de varios clubes y sospechosa de maniobras fraudulentas.

En noviembre la Dirección General Impositiva impulsó una denuncia judicial contra la financiera por la presunta evasión de más de 800.000 millones de pesos (unos 550 millones de dólares).

Se trata de una financiera que ha participado de numerosas operaciones en el fútbol argentino, perteneciente al empresario Ariel Vallejo, allegado al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

En 2024, Sur Finanzas fue patrocinador oficial de la Liga Profesional y de la selección argentina de fútbol.

Por su parte, Racing aclaró por medio de un comunicado que "el acuerdo comercial con la empresa sur Finanzas se alcanzó en el año 2023".

"Hasta donde esta Comisión tiene conocimiento, solamente ha sido un contrato de publicidad y sponsoreo", sostuvo.

El club indicó que la empresa Sur Finanzas "mantiene una deuda con Racing" cuyo monto no precisó y aclaró que el contrato que los une terminará el 31 de diciembre de este año.

VEA TAMBIÉN Tras la muerte de Alfredo Díaz, régimen sacó del Helicoide a un grupo de presos políticos en traje amarillo, entre ellos al periodista Rory Branker o

La justicia estaría investigando si la financiera habría recurrido a testaferros para conceder préstamos a los clubes a cambio.

Dichos préstamos serían, por ejemplo, de derechos de transmisión, así como posibles maniobras coordinadas para evadir impuestos.

La Fiscalía a cargo del caso ordenó que se levante el secreto bancario sobre 17 de los clubes investigados para analizar información contable y financiera.

Entre los equipos investigados se encuentra Barracas Central, el club del que Tapia fue presidente durante casi dos décadas hasta 2020 y que fue el trampolín desde el cual se convirtió en el máximo dirigente del fútbol argentino. En la actualidad lo preside su hijo.

La semana pasada la justicia también había allanado varias sedes de la financiera en la periferia sur de Buenos Aires y la sede del club Banfield e incautó documentación.

La justicia detectó que varios movimientos de dinero por sumas millonarias fueron hechos por personas cuya categoría fiscal no se condice con esos montos, lo que levantó las primeras sospechas.

Tras los allanamientos, el club Excursionistas negó cualquier "relación societaria, financiera" y "administrativa" con la firma investigada.

Esta causa es un nuevo dolor de cabeza para la AFA, que había quedado en el centro de otra polémica cuando semanas atrás su Tribunal de Disciplina sancionó a Estudiantes de La Plata y a su presidente, Juan Sebastián Verón, defensor de las SAD.

La sanción se aplicó porque sus jugadores dieron la espalda en un partido de homenaje al campeón Rosario Central, premiado en el escritorio de la AFA por ser el equipo con más puntos en la tabla general del campeonato argentino.