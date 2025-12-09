NTN24
Martes, 09 de diciembre de 2025
Martes, 09 de diciembre de 2025
AFA

Justicia argentina ordenó el allanamiento de la sede de la AFA y 17 clubes en un caso por presunto lavado de dinero

diciembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) | Foto: AFP
Sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) | Foto: AFP
La semana pasada la justicia también había allanado varias sedes de la financiera en la periferia sur de Buenos Aires.

El fútbol en Argentina vive un momento polémico tras la cancelación del sorteo de los dos grupos del torneo de Apertura y Clausura debido a un allanamiento que realizó la policía en las instalaciones de la AFA y algunos clubes.

Este martes se conoció que la Justicia argentina ordenó el allanamiento de la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como de varios clubes en el marco de una investigación relacionada con lavado de dinero.

La orden judicial incluyó el predio de la AFA en Ezeiza, al sur de Buenos Aires, donde suele entrenar la ‘albiceleste’ y las sedes de los clubes: Racing Club, San Lorenzo, Independiente y Banfield, entre otros.

o

Esto en el marco de más de treinta operativos simultáneos, según informó este martes la Policía federal.

"Por el momento se hicieron entre 25 y 30 allanamientos entre clubes de fútbol y domicilios particulares", indicó la fuente policial a la AFP.

Además, la justicia argentina busca recabar información contable respecto a la financiera Sur Finanzas, patrocinador de varios clubes y sospechosa de maniobras fraudulentas.

En noviembre la Dirección General Impositiva impulsó una denuncia judicial contra la financiera por la presunta evasión de más de 800.000 millones de pesos (unos 550 millones de dólares).

Se trata de una financiera que ha participado de numerosas operaciones en el fútbol argentino, perteneciente al empresario Ariel Vallejo, allegado al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

En 2024, Sur Finanzas fue patrocinador oficial de la Liga Profesional y de la selección argentina de fútbol.

Por su parte, Racing aclaró por medio de un comunicado que "el acuerdo comercial con la empresa sur Finanzas se alcanzó en el año 2023".

"Hasta donde esta Comisión tiene conocimiento, solamente ha sido un contrato de publicidad y sponsoreo", sostuvo.

El club indicó que la empresa Sur Finanzas "mantiene una deuda con Racing" cuyo monto no precisó y aclaró que el contrato que los une terminará el 31 de diciembre de este año.

o

La justicia estaría investigando si la financiera habría recurrido a testaferros para conceder préstamos a los clubes a cambio.

Dichos préstamos serían, por ejemplo, de derechos de transmisión, así como posibles maniobras coordinadas para evadir impuestos.

La Fiscalía a cargo del caso ordenó que se levante el secreto bancario sobre 17 de los clubes investigados para analizar información contable y financiera.

Entre los equipos investigados se encuentra Barracas Central, el club del que Tapia fue presidente durante casi dos décadas hasta 2020 y que fue el trampolín desde el cual se convirtió en el máximo dirigente del fútbol argentino. En la actualidad lo preside su hijo.

La semana pasada la justicia también había allanado varias sedes de la financiera en la periferia sur de Buenos Aires y la sede del club Banfield e incautó documentación.

La justicia detectó que varios movimientos de dinero por sumas millonarias fueron hechos por personas cuya categoría fiscal no se condice con esos montos, lo que levantó las primeras sospechas.

Tras los allanamientos, el club Excursionistas negó cualquier "relación societaria, financiera" y "administrativa" con la firma investigada.

Esta causa es un nuevo dolor de cabeza para la AFA, que había quedado en el centro de otra polémica cuando semanas atrás su Tribunal de Disciplina sancionó a Estudiantes de La Plata y a su presidente, Juan Sebastián Verón, defensor de las SAD.

La sanción se aplicó porque sus jugadores dieron la espalda en un partido de homenaje al campeón Rosario Central, premiado en el escritorio de la AFA por ser el equipo con más puntos en la tabla general del campeonato argentino.

Temas relacionados:

AFA

Fútbol argentino

Lavado de dinero

Investigación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ha sido un calvario”: pareja de gendarme argentino detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hacer una intervención humanitaria (…) es controversial pero necesario": Iván Duque, expresidente de Colombia, sobre despliegue militar cerca de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ella ha sacrificado a su familia por la democracia y la libertad de Venezuela": Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente de Colombia, sobre Nobel de la Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Camioneros se solidarizan con agricultores mexicanos - Fotos: AFP
México

Expertos analizan la actual situación de México en medio de las manifestaciones en contra del gobierno y la marcha oficialista

Redadas Migratorias / FOTO: AFP
Inmigrantes en Estados Unidos

“Es una ola de terror”: Temor en los inmigrantes ante operativos migratorios en Nueva Orleans

Elecciones presidenciales en Honduras - Foto: AFP
Elecciones en Honduras

A una semana de las elecciones, Honduras aún no sabe quién será su nuevo presidente: “La ciudadanía alzando la voz quieren saber de los resultados”

Alfredo Díaz, preso político venezolano (AFP)
Presos políticos en Venezuela

Tras la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, ONG asegura que hay cerca de 80 presos políticos delicados de salud en los centros de reclusión en Venezuela

Marchas a nivel mundial en favor de María Corina Machado - Fotos: AFP
María Corina Machado

“Este galardón es una validación internacional de la lucha democrática en Venezuela”: Coordinadora de Vente Venezuela en EE. UU.

Más de Judicial

Ver más
CPI

Fiscalía de la CPI cierra sus oficinas en Caracas

Corte Penal Internacional
CPI

La CPI sigue recabando información sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela

CPI

Régimen dice que la CPI "nunca" designó el personal para Venezuela y reitera que "no ha cometido delitos de lesa humanidad"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Toni Kroos junto al presidente del Real Madrid Florentino Pérez y Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania | Foto: EFE
Toni Kroos

El emotivo discurso de Toni Kroos al ser reconocido con importante distinción en el Santiago Bernabéu: “mi mundo de futbolista no es un mundo normal”

Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de EE. UU. y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: AFP
Narcotráfico

Casa Blanca lanza contundente mensaje respecto al narcoterrorismo en la región y apunta nuevamente contra Colombia

Colombia | Foto AFP
Colombia

Anuncian incautación del cargamento de cocaína "más grande" de la última década: se dio en el principal puerto marítimo del Pacífico colombiano

Desde finales de noviembre hasta principios de diciembre, gran parte del centro y este de Estados Unidos experimentará temperaturas por debajo de lo normal - Foto AFP
Clima

Tres fenómenos se combinarán y podrían originar un Acción de Gracias gélido en el centro y este de Estados Unidos

Momento de la expulsión del jugador del Everton, Idrissa Gueye | Foto: AFP
Everton

Futbolista del Everton protagonizó insólita expulsión tras agredir a su compañero de equipo en pleno partido

Álvaro Uribe Vélez | Foto: EFE
Álvaro Uribe

Álvaro Uribe advierte que Colombia podría ser blanco de bombardeos por "albergar terroristas" y la cercanía de Petro con el régimen de Venezuela

Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Nicolás Maduro

Maduro se refiere por primera vez a la llamada con Trump y revela detalles: "no me gusta la diplomacia de micrófono"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre