NTN24
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Estados Unidos y Maduro

Putin habló con Nicolás Maduro en medio de máxima presión de Estados Unidos contra el régimen venezolano

diciembre 11, 2025
Por: Agencia Reuters
Nicolás Maduro y Vladímir Putin - Foto AFP
Nicolás Maduro y Vladímir Putin - Foto AFP
La charla se dio el mismo día que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, se reunió con un enviado del régimen.

El Kremlin informó que el presidente ruso, Vladímir Putin, habló el jueves por teléfono con el dictador venezolano, Nicolás Maduro, y le reafirmó su apoyo ante la creciente presión externa.

"Vladimir Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y confirmó su apoyo a la política del gobierno de Maduro, dirigida a proteger los intereses y la soberanía nacional ante la creciente presión externa", informó.

o

El Kremlin dijo en un comunicado que Putin y Maduro habían hablado del deseo de actuar sobre su acuerdo de asociación estratégica e implementar varios proyectos conjuntos relacionados con la economía y el sector energético.

Putin dijo a Maduro que "los canales de comunicación directa entre ambas naciones se mantienen abiertos de manera permanente, y aseguró que Rusia continuará apoyando a Venezuela en su lucha por hacer valer su soberanía, el derecho internacional y la paz en toda América Latina", indicó el texto.

Esta llamada se conoce el mismo día que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, sostuvo una segunda reunión con un enviado del régimen venezolano, en menos de tres semanas.

La agencia de noticias estatal bielorrusa, Belta, informó el 25 de noviembre que Lukashenko había recibido ese día al enviado venezolano en Moscú y le había dicho que Maduro siempre era bienvenido a Bielorrusia y que era hora de que hiciera una visita.

Maduro ha estado bajo la presión del presidente Donald Trump para que deje el cargo, con Estados Unidos llevando a cabo una enorme concentración militar en el Caribe.

Temas relacionados:

Estados Unidos y Maduro

Vladímir Putin

Nicolás Maduro

Régimen venezolano

Apoyo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Por qué el discurso del presidente del Comité Nobel es histórico y una pieza contundente contra la tiranía de Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se recordó la falta de democracia y de paz en el país": presidente de Wola sobre discurso del Comité del Nobel respecto a la violación de DD.HH. en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así reaccionó desde Miami la diáspora venezolana en el exilio a la entrega del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ausencia de María Corina Machado en la ceremonia del Nobel fue "una operación de inteligencia anticipativa", advierte exasesor de Seguridad de la ONU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Presidente Peña esperará en Oslo a María Corina Machado para felicitarla por el Nobel; asegura que "la única forma" de enfrentar al Cartel de los Soles es con gobiernos organizados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Da un mensaje de hacia qué punto se está alineando el país sobre lo que ocurre en Venezuela": expertos sobre presencia de Noboa en ceremonia del Premio Nobel de Paz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Cayetana Álvarez de Toledo/ Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Se le está dando un premio Nobel de la Paz a la mayor luchadora por la libertad": diputada española Cayetana Álvarez de Toledo sobre María Corina Machado

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado salió de Venezuela hacia Curazao en bote un día antes de la ceremonia del Premio Nobel, según The Wall Street Journal

El mensaje de María Corina Machado previo a las elecciones de Honduras - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Ella nunca rompe una promesa y seguirá con esta lucha hasta que Venezuela sea libre": Clara Machado, hermana de María Corina Machado

Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel - Foto AFP
Gobiernos de izquierda en América Latina

Expertos analizan discurso del presidente del Comité Nobel en la entrega del premio de la paz a María Corina Machado

Ana Corina Sosa Machado - Foto AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad": hija de María Corina Machado en discurso de aceptación de la líder democrática del premio Nobel de la Paz

Más de Actualidad

Ver más
Alfredo Díaz, preso político venezolano (AFP)
Presos políticos en Venezuela

Tras la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, ONG asegura que hay cerca de 80 presos políticos delicados de salud en los centros de reclusión en Venezuela

Bogotá la ciudad más visita por extranjeros en este 2025 - Foto: Canva
Turismo

Bogotá, la ciudad que más visitaron los turistas extranjeros en este 2025, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Papa León XIV llega a Turquía - Foto: AFP
Papa León XIV

Atacante que baleó a Juan Pablo II fue expulsado de ciudad turca a donde llegará el papa León tras decir que esperaba encontrarse con él

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Alfredo Díaz, preso político venezolano (AFP)
Presos políticos en Venezuela

Tras la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, ONG asegura que hay cerca de 80 presos políticos delicados de salud en los centros de reclusión en Venezuela

Bogotá la ciudad más visita por extranjeros en este 2025 - Foto: Canva
Turismo

Bogotá, la ciudad que más visitaron los turistas extranjeros en este 2025, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Papa León XIV llega a Turquía - Foto: AFP
Papa León XIV

Atacante que baleó a Juan Pablo II fue expulsado de ciudad turca a donde llegará el papa León tras decir que esperaba encontrarse con él

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello | Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"El Nobel otorgado pone muy claro que el gran mérito de la población venezolana es tratar de derrotar a una dictadura": Mariano de Alba, experto en geopolítica

Delcy Rodríguez, colaboradora del régimen de Maduro / Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Fotos: EFE
Delcy Rodríguez

El régimen madurista muestra su desespero ante la OPEP: Delcy Rodríguez le dice a la organización que "Trump ejecuta una campaña de hostigamiento contra Venezuela"

Donald Trump jugando golf / FOTO: EFE
Donald Trump

Así fue el pésimo debut de la nieta de Donald Trump en la élite del golf profesional

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Donald Trump

Trump autorizaría un ataque estadounidense en suelo mexicano contra cárteles de drogas si fuera necesario

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre