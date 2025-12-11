Putin habló con Nicolás Maduro en medio de máxima presión de Estados Unidos contra el régimen venezolano

El Kremlin informó que el presidente ruso, Vladímir Putin, habló el jueves por teléfono con el dictador venezolano, Nicolás Maduro, y le reafirmó su apoyo ante la creciente presión externa.

"Vladimir Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y confirmó su apoyo a la política del gobierno de Maduro, dirigida a proteger los intereses y la soberanía nacional ante la creciente presión externa", informó.

El Kremlin dijo en un comunicado que Putin y Maduro habían hablado del deseo de actuar sobre su acuerdo de asociación estratégica e implementar varios proyectos conjuntos relacionados con la economía y el sector energético.

Putin dijo a Maduro que "los canales de comunicación directa entre ambas naciones se mantienen abiertos de manera permanente, y aseguró que Rusia continuará apoyando a Venezuela en su lucha por hacer valer su soberanía, el derecho internacional y la paz en toda América Latina", indicó el texto.

Esta llamada se conoce el mismo día que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, sostuvo una segunda reunión con un enviado del régimen venezolano, en menos de tres semanas.

La agencia de noticias estatal bielorrusa, Belta, informó el 25 de noviembre que Lukashenko había recibido ese día al enviado venezolano en Moscú y le había dicho que Maduro siempre era bienvenido a Bielorrusia y que era hora de que hiciera una visita.

Maduro ha estado bajo la presión del presidente Donald Trump para que deje el cargo, con Estados Unidos llevando a cabo una enorme concentración militar en el Caribe.