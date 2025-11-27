NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
México

Confirman que muy pronto saldrá una nueva producción sobre icónico personaje de ‘El chavo del 8’

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Serie mexicana ‘El Chavo del Ocho’ - Foto de referencia de EFE
La plataforma no ha dado detalles sobre el contenido de la serie y tampoco se ha confirmado la fecha de su estreno.

Tras el éxito de la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, la plataforma de streaming HBO Max confirmó una nueva producción inspirada en uno de los personajes de ‘El Chavo del 8’.

Se trata de Don Ramón, quien vivía en el número 72 de la vecindad del Chavo y que siempre estaba lidiando con los regaños de ‘Doña Florinda’ y los cobros del ‘Señor Barriga’.

“¡Con permisito, llega Don Ramón! La nueva serie inspirada en el inolvidable personaje original de El Chavo del Ocho, muy pronto solo en HBO Max”, indicó la plataforma.

Hasta el momento, la plataforma no ha dado detalles sobre el contenido de serie y tampoco se ha confirmado la fecha de su estreno. Sin embargo, se espera que esta nueva producción continúe destacando la personalidad, humor y legado del personaje.

Cabe señalar que la serie mexicana ‘El Chavo del Ocho’ ha sido a lo largo de los años uno de los programas de televisión más exitosos en Latinoamérica.

Desde su lanzamiento como serie independiente en 1973, pues anteriormente era un sketch del programa ‘Chespirito’, hasta la finalización de las grabaciones en 1980, los personajes de la serie gozaron de gran popularidad, incluso hasta después de que se acabara el icónico programa.

Pese a que Ramón Valdés, quien le dio vida a ‘Don Ramón’, falleció en 1988 a los 64 años, su legado sigue intacto al pasar de los años.

El reconocido actor se ganó un lugar en el corazón del público gracias a su autenticidad, naturalidad para la comedia y su carisma.

Frases como “con permisito, dijo Monchito”, “yo le voy al Necaxa” o “la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena”, continúan en la memoria de sus seguidores, quienes ahora esperan con ansias el estreno de esta nueva producción.

