Sin rodeos, Julián Álvarez respondió a una posible llegada al Barcelona: “sé qué se habla”

El futbolista argentino Julián Álvarez vive un buen momento en el Atlético de Madrid, sin embargo, en los últimos meses han sido fuerte los rumores de su posible ida del conjunto ‘Colchonero’.

Los rumores apuntaban a que el delantero argentino abandonaría al Atlético y se iría para uno de sus más grandes rivales, el Barcelona.

Ante la incertidumbre, fue el mismo artillero encargado de responder sobre una posible salida suya de los ‘Colchoneros’.

En entrevista con la revista Marca, la ‘Araña’ reveló que no le molestan los rumores: “Trato de no mirar mucho, pero sé qué se habla”.

“Se habla por las redes sociales. Creo que es más lo que se dice por ahí que en verdad lo que pasa. Yo estoy muy bien enfocado en esta temporada, en lo que tenemos por delante con el Atlético de Madrid”, añadió.

El delantero argentino puntualizó que: “yo trato de abstraerme de eso y pensar en mí, en seguir creciendo como jugador y en ganar”.

Los rumores de su llegada al conjunto culé se dan por la posible salida del polaco Robert Lewandowski del equipo.

De acuerdo con algunos medios españoles, el Barcelona estaría buscándole reemplazo al artillero cuya etapa en el club ya habría llegado a su fin.

El nombre de Julián Álvarez está entre los más opcionados, así como también el del inglés Harry Kane, quien actualmente juega para el Bayern Múnich.

Pero lo cierto es que Álvarez está viviendo uno de sus mejores momentos, pues desde su llegada al Atlético de Madrid ha podido disputar un total de 78 partidos.

Además acumula un total de 40 goles: 24 en LaLiga, 11 en la Champions League y 5 en la Copa del Rey.

La ‘Araña’ también tiene en su historial un total de 12 asistencias: 6 en LaLiga, tres en Champions, dos en la Copa del Rey y una en la reciente edición del Mundial de Clubes.