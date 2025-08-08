NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Israel

Consejo de Seguridad de la ONU convoca reunión de urgencia por plan de Israel de tomar el control de la Ciudad de Gaza

agosto 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Franja de Gaza - Foto AFP
Benjamin Netanyahu anunció que Israel quiere controlar totalmente la Franja de Gaza mientras Hamás amenaza con "sacrificar" a los rehenes.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará este sábado una reunión de urgencia para abordar el plan de Israel de tomar el control de la Ciudad de Gaza, informaron este viernes varias fuentes diplomáticas.

La reunión fue solicitada por varios miembros del Consejo de Seguridad, según declaró a un integrante de ese cuerpo, ante la creciente preocupación suscitada por el nuevo plan aprobado por el gabinete de seguridad del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para "tomar el control de Ciudad de Gaza", la mayor aglomeración del enclave palestino.

Poco antes, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió a Israel, a través de un portavoz, contra una peligrosa escalada que podría agravar las ya catastróficas consecuencias para millones de palestinos.

"El secretario general está gravemente alarmado por la decisión del gobierno de Israel de 'tomar el control de la Ciudad de Gaza'. Esta decisión marca una peligrosa escalada y corre el riesgo de profundizar las ya catastróficas consecuencias para millones de palestinos, y podría poner en peligro más vidas, incluyendo a los rehenes (israelíes) restantes", advirtió Stephanie Tremblay, portavoz de Guterres, en un comunicado.

El ejército de Israel "tomará el control" de Ciudad de Gaza bajo un nuevo plan aprobado por el gabinete de seguridad del primer ministro Benjamin Netanyahu, que generó este viernes una ola de críticas tanto dentro como fuera del país.

Netanyahu está bajo una enorme presión interna y externa para que ponga fin a su ofensiva en ese territorio palestino, donde más de dos millones de personas están al borde de una "hambruna generalizada" tras 22 meses de un devastador conflicto, según la ONU.

De acuerdo al plan aprobado por el gabinete de seguridad del Estado hebreo, el ejército israelí "se prepara para tomar el control de Ciudad de Gaza", la mayor aglomeración del territorio, en el norte del enclave palestino, al tiempo que distribuye ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate".

Netanyahu dijo que Israel quiere controlar totalmente la Franja de Gaza, pero "no gobernarla" o "conservarla".

Su intención, detalló, es "pasar el relevo a fuerzas árabes que la gobernarán (...) correctamente, sin amenazarnos, y ofreciendo una vida agradable a los habitantes".

Actualmente, el ejército israelí ocupa u opera sobre el terreno en casi el 75% de la Franja de Gaza, principalmente desde sus posiciones permanentes a lo largo de la frontera.

Israel ya ocupó Gaza en 1967 y estableció allí 21 colonias, que fueron desmanteladas durante su retirada unilateral en 2005.

Según el comunicado oficial, el gabinete de seguridad adoptó "cinco principios para poner fin a la guerra: el desarme de Hamás; la devolución de todos los rehenes, vivos y muertos; la desmilitarización de la Franja de Gaza; el control de seguridad israelí en la Franja de Gaza y el establecimiento de una administración civil alternativa que no sea ni Hamás ni la Autoridad Palestina".

Israel

Hamás

Benjamín Netanyahu

Franja de Gaza

ONU

Trump y Sheinbaum - Fotos: EFE
Aranceles

Donald Trump pospone por otros 90 días los aranceles a México tras conversación con Claudia Sheinbaum

