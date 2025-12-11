Así fue el emotivo reencuentro entre Edmundo González y María Corina Machado tras su llegada a Oslo

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, y la líder democrática María Corina Machado tuvieron un emotivo reencuentro este jueves en Oslo, tras más de un año sin poder verse debido a la persecución del régimen de Nicolás Maduro.

En un video difundido por redes sociales, se observa a Edmundo y María Corina abrazándose en medio de sonrisas. "Yo preguntando por ti", dice la líder democrática.

"Estuvimos muy pendientes", se le escucha decir a Edmundo. "Y muy preocupados", complementó Mercedes López, Edmundo González.

Poco antes de reunirse con Machado, el presidente electo de Venezuela se refirió al reconocimiento que recibió la líder democrática y sobre lo que viene para su país de ahora en adelante.

“Estoy muy contento por todas estas manifestaciones de alegría y apoyo. Ella es una patriota”, dijo.

Respecto a lo que viene para Venezuela afirmó que "todo eso está escrito en el programa de Gobierno y vamos a seguir adelante".

En su primera salida oficial de la clandestinidad, Machado se reunió junto a su familia en el Grand Hotel, en Oslo, Noruega, en donde miles de venezolanos la esperaban para festejar su reconocimiento como ganadora del Premio Nobel de Paz 2025.

Tras su llegada a Oslo, en Noruega, la líder de la democracia venezolana, María Corina Machado, se encontró con un grupo de periodistas a las afueras del Grand Hotel.

En su encuentro con la multitud, María Corina no pudo evitar hacer un pequeño intercambio con algunos de los periodistas que estaban a las afueras del hotel.

La noticia de su llegada a Oslo fue anticipada por su hija, Ana Corina Sosa, quien se encargó de recibir el premio en nombre de su madre durante la ceremonia.