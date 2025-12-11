NTN24
María Corina Machado, Nobel de Paz

Así fue el emotivo reencuentro entre Edmundo González y María Corina Machado tras su llegada a Oslo

diciembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
La líder democrática salió oficialmente de la clandestinidad tras aparecer en Oslo, Noruega, junto a su familia en el Grand Hotel.

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, y la líder democrática María Corina Machado tuvieron un emotivo reencuentro este jueves en Oslo, tras más de un año sin poder verse debido a la persecución del régimen de Nicolás Maduro.

En un video difundido por redes sociales, se observa a Edmundo y María Corina abrazándose en medio de sonrisas. "Yo preguntando por ti", dice la líder democrática.

"Estuvimos muy pendientes", se le escucha decir a Edmundo. "Y muy preocupados", complementó Mercedes López, Edmundo González.

Poco antes de reunirse con Machado, el presidente electo de Venezuela se refirió al reconocimiento que recibió la líder democrática y sobre lo que viene para su país de ahora en adelante.

“Estoy muy contento por todas estas manifestaciones de alegría y apoyo. Ella es una patriota”, dijo.

Respecto a lo que viene para Venezuela afirmó que "todo eso está escrito en el programa de Gobierno y vamos a seguir adelante".

En su primera salida oficial de la clandestinidad, Machado se reunió junto a su familia en el Grand Hotel, en Oslo, Noruega, en donde miles de venezolanos la esperaban para festejar su reconocimiento como ganadora del Premio Nobel de Paz 2025.

Tras su llegada a Oslo, en Noruega, la líder de la democracia venezolana, María Corina Machado, se encontró con un grupo de periodistas a las afueras del Grand Hotel.

En su encuentro con la multitud, María Corina no pudo evitar hacer un pequeño intercambio con algunos de los periodistas que estaban a las afueras del hotel.

La noticia de su llegada a Oslo fue anticipada por su hija, Ana Corina Sosa, quien se encargó de recibir el premio en nombre de su madre durante la ceremonia.

María Corina Machado, Nobel de Paz

Oslo

Noruega

Régimen de Maduro

Cayetana Álvarez de Toledo/ Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Se le está dando un premio Nobel de la Paz a la mayor luchadora por la libertad": diputada española Cayetana Álvarez de Toledo sobre María Corina Machado

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado salió de Venezuela hacia Curazao en bote un día antes de la ceremonia del Premio Nobel, según The Wall Street Journal

El mensaje de María Corina Machado previo a las elecciones de Honduras - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Ella nunca rompe una promesa y seguirá con esta lucha hasta que Venezuela sea libre": Clara Machado, hermana de María Corina Machado

Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel - Foto AFP
Gobiernos de izquierda en América Latina

Expertos analizan discurso del presidente del Comité Nobel en la entrega del premio de la paz a María Corina Machado

Ana Corina Sosa Machado - Foto AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad": hija de María Corina Machado en discurso de aceptación de la líder democrática del premio Nobel de la Paz

