Jugador de la selección Colombia Sub-20 estaría muy cerca de convertirse en el fichaje estrella del Milan de Italia

El joven futbolista Juan David Arizala, uno de los pilares importantes de la selección Colombia Sub-20 durante la Copa del Mundo que se disputó en Chile, estaría a muy pocos detalles de convertirse en nuevo jugador del Milan de Italia.

Según el periodista italiano Fabrizio Romano, el conjunto ‘Rojinegro', uno de los más importantes de la Serie A, ha demostrado su interés por el joven lateral del Independiente Medellín, escuadras que ya habrían llegado a un acuerdo.

“¡Juan Arizala al AC Milan! El lateral de 20 años ya tiene contrato para unirse al Milan”, expresó por medio de sus redes sociales Romano.

De acuerdo con la información compartida por el periodista deportivo, la cifra por la que se daría el traspaso del joven futbolista sería de una tarifa de “3 millones de euros más una cláusula de reventa”.

Asimismo, detalló por medio de su cuenta de “X” que, aunque Juan David Arizala tuvo propuestas de equipos del “Reino Unido y Bélgica”, fueron “rechazadas”.

De hacerse oficial la vinculación del joven lateral del Independiente Medellín y la selección Colombia Sub-20 al AC Milan de Italia, vivirá su primera experiencia a nivel internacional y la segunda como jugador profesional desde su debut en el año 2023 con el conjunto ‘Poderoso’.

Juan David Arizala, con una estatura de 1.83 metros, se caracteriza por ser un jugador polivalente, el cual puede ocupar posiciones como defensa o como mediocampista por zona izquierda e incluso como extremo.

Desde su debut como futbolista profesional en marzo del 2023, ha disputado un total de 43 partidos con el Independiente Medellín entre Liga BetPlay, Copa BetPlay y Copa Sudamericana, competencias en las que ha marcado 5 tantos y ha realizado una asistencia.

Su desempeño con la escuadra antioqueña lo llevó a integrar la selección Colombia Sub-20 que terminó tercera en la Copa del Mundo de Chile.

En esa competencia el joven mediocampista se convirtió en uno de los jugadores indiscutibles dentro del esquema táctico del entrenador Cesar Torres.