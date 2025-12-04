NTN24
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Jugador de la selección Colombia Sub-20 cerca de llegar al AC Milan - Foto: EFE
Jugador de la selección Colombia Sub-20 cerca de llegar al AC Milan - Foto: EFE
Selección Colombia sub-20

Jugador de la selección Colombia Sub-20 estaría muy cerca de convertirse en el fichaje estrella del Milan de Italia

diciembre 4, 2025
Por: Natalya Baquero González
De hacerse oficial su vinculación al conjunto italiano, el colombiano viviría su primera experiencia a nivel internacional y la segunda como futbolista profesional.

El joven futbolista Juan David Arizala, uno de los pilares importantes de la selección Colombia Sub-20 durante la Copa del Mundo que se disputó en Chile, estaría a muy pocos detalles de convertirse en nuevo jugador del Milan de Italia.

Según el periodista italiano Fabrizio Romano, el conjunto ‘Rojinegro', uno de los más importantes de la Serie A, ha demostrado su interés por el joven lateral del Independiente Medellín, escuadras que ya habrían llegado a un acuerdo.

“¡Juan Arizala al AC Milan! El lateral de 20 años ya tiene contrato para unirse al Milan”, expresó por medio de sus redes sociales Romano.

De acuerdo con la información compartida por el periodista deportivo, la cifra por la que se daría el traspaso del joven futbolista sería de una tarifa de “3 millones de euros más una cláusula de reventa”.

Asimismo, detalló por medio de su cuenta de “X” que, aunque Juan David Arizala tuvo propuestas de equipos del “Reino Unido y Bélgica”, fueron “rechazadas”.

De hacerse oficial la vinculación del joven lateral del Independiente Medellín y la selección Colombia Sub-20 al AC Milan de Italia, vivirá su primera experiencia a nivel internacional y la segunda como jugador profesional desde su debut en el año 2023 con el conjunto ‘Poderoso’.

o

Juan David Arizala, con una estatura de 1.83 metros, se caracteriza por ser un jugador polivalente, el cual puede ocupar posiciones como defensa o como mediocampista por zona izquierda e incluso como extremo.

Desde su debut como futbolista profesional en marzo del 2023, ha disputado un total de 43 partidos con el Independiente Medellín entre Liga BetPlay, Copa BetPlay y Copa Sudamericana, competencias en las que ha marcado 5 tantos y ha realizado una asistencia.

Su desempeño con la escuadra antioqueña lo llevó a integrar la selección Colombia Sub-20 que terminó tercera en la Copa del Mundo de Chile.

o

En esa competencia el joven mediocampista se convirtió en uno de los jugadores indiscutibles dentro del esquema táctico del entrenador Cesar Torres.

Temas relacionados:

Selección Colombia sub-20

AC Milan

Medellín

Serie A

Fútbol italiano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las repercusiones de la carta de 'El Pollo' Carvajal a Trump en medio de la máxima presión de EE. UU. a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Congreso de Estados Unidos investiga legalidad de operaciones contra narcolanchas en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Revelan que Maduro habría aumentado su esquema de seguridad con cientos de cubanos "para reducir el riesgo de traición"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen venezolano

Revelan que Maduro habría aumentado su esquema de seguridad con cientos de cubanos "para reducir el riesgo de traición"

Foto de referencia (Canva)
Remesas

EE.UU. advierte que remesas a México presentan alto riesgo de lavado de dinero por narcotráfico: las cifras son preocupantes

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Hugo El Pollo Carvajal

'El Pollo' Carvajal reveló detalles de cómo el régimen venezolano ha utilizado grupos criminales para infiltrar a EE. UU.: "Es una organización criminal que ahora dirige Maduro"

Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez (EFE)
Delcy Rodríguez

Crece el escándalo del ‘Delcygate’: hijo de exministro español acusa a Pedro Sánchez de ordenar recibir a Delcy Rodríguez en Madrid pese a las sanciones

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"El diálogo es definir la salida, fecha y destino de Maduro": Héctor Schamis ante propuesta del papa León XIV

Más de Deportes

Ver más
Panamá ante El Salvador en las Eliminatorias de CONCACAF - Foto: EFE
Mundial 2026

Exentrenador de Colombia protagonizó enfrentamiento con aficionado que lo increpó tras la eliminación de su selección del Mundial 2026

Jhon Jader Durán, jugador colombiano - Foto: EFE
Jhon Jader Durán

Jhon Jader Durán le propinó un cabezazo a un rival en el encuentro del Fenerbahçe en Europa League

Linda Caicedo nominada en los Globe Soccer Awards 2025 - Foto: EFE
Linda Caicedo

Dentro de las mejores futbolistas del mundo: Linda Caicedo fue nominada a los Globe Soccer 2025

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Panamá ante El Salvador en las Eliminatorias de CONCACAF - Foto: EFE
Mundial 2026

Exentrenador de Colombia protagonizó enfrentamiento con aficionado que lo increpó tras la eliminación de su selección del Mundial 2026

Foto de referencia (Canva)
Remesas

EE.UU. advierte que remesas a México presentan alto riesgo de lavado de dinero por narcotráfico: las cifras son preocupantes

Jorge Rodríguez - AFP
Régimen de Maduro

Chavismo propone retirar la nacionalidad de cinco opositores por promover la venta de Citgo

Cohete Blue Origin - AFP
Espacio

Compañía espacial privada que es competencia de SpaceX de Elon Musk lanzó cohete en una misión de la NASA a Marte

Diosdado Cabello (AFP)
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello tilda a Marco Rubio de "imbécil" y acusa al Gobierno de EE.UU. de tener vínculos con el narcotráfico

Jhon Jader Durán, jugador colombiano - Foto: EFE
Jhon Jader Durán

Jhon Jader Durán le propinó un cabezazo a un rival en el encuentro del Fenerbahçe en Europa League

Linda Caicedo nominada en los Globe Soccer Awards 2025 - Foto: EFE
Linda Caicedo

Dentro de las mejores futbolistas del mundo: Linda Caicedo fue nominada a los Globe Soccer 2025

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre