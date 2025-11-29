NTN24
Sábado, 29 de noviembre de 2025
Sábado, 29 de noviembre de 2025
Aviación

¿Qué implicaciones tiene la advertencia de Trump sobre el cierre total del espacio aéreo venezolano?

noviembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Eddie Miceli, analista de seguridad aérea y aviación comercial, analizó en NTN24 las implicaciones de la medida.

Este sábado 29 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores se encuentra cerrado en su totalidad.

Mediante su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano instó “a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas” a considerar tal determinación.

o

Eddie Miceli, analista de seguridad aérea y aviación comercial, analizó en NTN24 las implicaciones de la medida y argumentó que no es una "obligación o un mandamiento" sino una advertencia, por lo que aún algunas aerolíneas insisten en volar por el territorio.

"Si el presidente Donald Trump insiste y manda una orden, ya una orden ejecutiva donde dice que volar sobre ese territorio está prohibido, entonces la Agencia Federal de Aviación puede emitir un nuevo boletín actualizado", señaló.

o

Por otro lado, Miceli se refirió al caso de las aerolíneas mundiales que trabajan contrarreloj para actualizar el software de aproximadamente 6.000 aviones de la familia A320.

Dijo que "no es una actualización sino regresar atrás", es decir, a una versión anterior del software que causó problemas en los sistemas de control de vuelo.

"Lo que se hace en este caso es regresar a la actualización anterior, pero de ninguna manera es avanzar nuevamente. Repito, esto es un problema de programación de software y, lamentablemente, debo decir que la función de un piloto ha pasado gradualmente de volar un avión a programarlo y a supervisarlo, porque todo depende de las computadoras", comentó.

Temas relacionados:

Aviación

Cierre

Espacio

Régimen de Maduro

Aviones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué implicaciones tiene la advertencia de Trump sobre el cierre total del espacio aéreo venezolano?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos lanza inusual campaña para restaurar los buenos modales en aeropuertos y dentro de los aviones: de esto se trata

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Airbus A320 | Foto: AFP
Aerolíneas

Crisis mundial por la cancelación de vuelos por problemas en el software de aeronaves Airbus A320

Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Donald Trump y Nicolás Maduro - AFP, EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Fue Maduro el que llamó a Trump. Está tanteando su salida, no por la voluntad, sino por su supervivencia": Antonio De la Cruz

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gobierno de Colombia

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Más de Actualidad

Ver más
Perkins Rocha, abogado retenido por el régimen de Nicolás Maduro - Foto: EFE
Venezuela

"Se le está haciendo un juicio sin defensa": esposa e hijo de Perkins Rocha revelan nuevos detalles de la detención del preso político

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

“EE. UU. sabe dónde duerme y dónde desayuna Maduro, sus días están contados”: analista republicano

El presidente Gustavo Petro. (EFE)
Petro

"Debe haber vuelos normales a todos los países": presidente Petro se pronuncia sobre Venezuela y dice que no apoya a Maduro ni una invasión

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Luis Arce - AFP
Bolivia

Presidente de Bolivia Luis Arce es expulsado de su partido político por presunto fraude y denuncias de corrupción

Perkins Rocha, abogado retenido por el régimen de Nicolás Maduro - Foto: EFE
Venezuela

"Se le está haciendo un juicio sin defensa": esposa e hijo de Perkins Rocha revelan nuevos detalles de la detención del preso político

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

“EE. UU. sabe dónde duerme y dónde desayuna Maduro, sus días están contados”: analista republicano

Actores de la saga American Pie - Charlie Sheen, actor estadounidense - Fotos: EFE
Cine

Este es el divertido personaje que tendría el actor Charlie Sheen en la película 'American Pie – El funeral': la quinta entrega de la famosa saga

El productor argentino Bizarrap y el cantante puertorriqueño Daddy Yankee - AFP
Daddy Yankee

Tras su reciente colaboración, Bizarrap y Daddy Yankee ahora compartirán escenario: "Vamos a tener un show espectacular"

Así será el nuevo estadio Atanasio Girardot - Foto: captura X (Alcaldía de Medellín)
Medellín

El templo del fútbol antioqueño se transformará: el estadio Atanasio Girardot se convertirá en un escenario deportivo de "talla mundial"

El presidente Gustavo Petro. (EFE)
Petro

"Debe haber vuelos normales a todos los países": presidente Petro se pronuncia sobre Venezuela y dice que no apoya a Maduro ni una invasión

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre