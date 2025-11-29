¿Qué implicaciones tiene la advertencia de Trump sobre el cierre total del espacio aéreo venezolano?

Este sábado 29 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores se encuentra cerrado en su totalidad.

Mediante su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano instó “a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas” a considerar tal determinación.

VEA TAMBIÉN Avianca ya actualizó el software de Airbus en el 51% de su flota de aviones A320 y avanza en la recuperación total de la operación o

Eddie Miceli, analista de seguridad aérea y aviación comercial, analizó en NTN24 las implicaciones de la medida y argumentó que no es una "obligación o un mandamiento" sino una advertencia, por lo que aún algunas aerolíneas insisten en volar por el territorio.

"Si el presidente Donald Trump insiste y manda una orden, ya una orden ejecutiva donde dice que volar sobre ese territorio está prohibido, entonces la Agencia Federal de Aviación puede emitir un nuevo boletín actualizado", señaló.

VEA TAMBIÉN Presidente Trump anuncia que "el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad" o

Por otro lado, Miceli se refirió al caso de las aerolíneas mundiales que trabajan contrarreloj para actualizar el software de aproximadamente 6.000 aviones de la familia A320.

Dijo que "no es una actualización sino regresar atrás", es decir, a una versión anterior del software que causó problemas en los sistemas de control de vuelo.

"Lo que se hace en este caso es regresar a la actualización anterior, pero de ninguna manera es avanzar nuevamente. Repito, esto es un problema de programación de software y, lamentablemente, debo decir que la función de un piloto ha pasado gradualmente de volar un avión a programarlo y a supervisarlo, porque todo depende de las computadoras", comentó.