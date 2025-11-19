NTN24
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
James Rodríguez y Luis Díaz amplían sus números con la Tricolor - Foto: EFE
James Rodríguez y Luis Díaz amplían sus números con la Tricolor - Foto: EFE
Selección Colombia

James Rodríguez y Luis Díaz siguen ampliando sus números con la selección Colombia

noviembre 19, 2025
Por: Natalya Baquero González
Los futbolistas se han vuelto esenciales en el esquema táctico del entrenador Néstor Lorenzo

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

La selección Colombia cerró su actuación durante este 2025 con triunfo ante su similar de Australia. El conjunto nacional venció 3 goles a 0 al combinado oceánico en su último juego de fogueo de este año.

Encuentro que contó con la destacada actuación del volante y capitán de la Tricolor, James Rodríguez, y el extremo Luis Díaz, quienes junto al defensor Davinson Sánchez marcaron los tres tantos del partido, jugadores indiscutibles dentro del esquema táctico del técnico Néstor Lorenzo.

Con sus anotaciones ante los ‘Socceroos', tanto Rodríguez como Díaz continúan ampliando su registro con la selección Colombia, consolidándose dentro de los máximos goleadores del equipo nacional.

El ‘10’ que marcó desde los doce pasos del punto penal llegó a 31 dianas con Tricolor. De esta manera, el volante se convierte en el que quedó a cinco tantos de alcanzar al histórico delantero del combinado nacional Radamel Falcao García, máximo artillero del seleccionado cafetero con 36 goles.

o

Números que Rodríguez podría superar teniendo en cuenta los juegos amistosos del próximo año y los de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Otro que les sigue los pasos a estos referentes de la selección Colombia es el atacante guajiro Luis Díaz, quien se encuentra a cuatro tantos de ingresar al top tres de los máximos goleadores de la Tricolor.

Con el gol ante Australia, ‘Luchito’ llegó a 21 unidades, ubicándose en la cuarta casilla de los artilleros del conjunto nacional, detrás del histórico Arnoldo Iguarán, que cuenta con 25 dianas.

Este es el Top 5 de los máximos goleadores de la selección Colombia

  1. Radamel Falcao García: 36 goles en 106 partidos.
  2. James Rodríguez – 31 goles en 122 partidos.
  3. Arnoldo Iguarán – 25 goles en 68 partidos.
  4. Luis Díaz – 21 goles en 70 partidos.
  5. Faustino Asprilla – 20 goles en 57 partidos.

A estos números se les suma la gran actuación que tuvieron James Rodríguez y Luis Díaz, quienes fueron los mejores futbolistas calificados durante el último juego de fogueo de la selección Colombia durante este 2025.

o

Según el portal web de datos y estadísticas Sofascore, el rendimiento del volante fue de 8.9, mientras que la actuación de Díaz tuvo una puntuación de 8.0.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Copa Mundial del Fútbol

James Rodríguez

Luis Díaz

Goleadores

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Antes le servía y ahora defiende su gestión": expertos analizan por qué el presidente Petro justifica lo que en el pasado llamó "asesinatos" en medio de bombardeos militares

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Me introdujeron un palo en la boca y con un embudo vaciaron de golpe comida en descomposición”: José Daniel Ferrer, exiliado cubano, sobre las torturas del régimen en las cárceles

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Apoyamos a venezolanos, nicaragüenses y cubanos que continúan luchando por gobiernos democráticos": nuevo embajador de EE. UU. en primer pronunciamiento en la OEA

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Hay posibilidad real de una salida negociada de Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La operación desplegada en el Caribe tiene el signo de 'Tienes que irte Maduro'": Carlos Blanco, exministro y asesor de María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿A qué se debe la derrota de Daniel Noboa en el reciente referendo en Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado emite "Manifiesto de la Libertad" en horas clave para Venezuela: "El abuso de poder del régimen está llegando a su fin"

Henryberth Rivas detendio en el Rodeo 1 de Venezuela / FOTO: Captura de video
Presos políticos en Venezuela

“Las violaciones son múltiples y van a tener consecuencias”: Zair Mundaray sobre las condiciones de los presos políticos en el Rodeo Uno de Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

Presidente Trump asegura que no descarta el despliegue de tropas de Estados Unidos en Venezuela: “Tenemos que ocuparnos de Venezuela”

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Donald Trump

"Trump le pedirá a Maduro que se retire": analista político sobre el posible diálogo ente el presidente estadounidense y el líder del régimen venezolano

Jeannette Jara, candidata a la presidencia de Chile | Foto: EFE
Elecciones en Chile

“Que la candidata que representa la continuidad de este gobierno obtenga un 26% es una gran derrota”: diputado electo de Chile

Más de Deportes

Ver más
Neymar continuaría con su carrera deportiva con Santos FC en 2026 - Foto: EFE
Neymar Jr

Neymar no iría a Europa el próximo año, continuaría su carrera en el Brasileirao

Estadio de la LVBP - Logo de los Navegantes del Magallanes - Fotos: EFE / X
LVBP

A pesar de hacerle frente a Leones y Tiburones, Magallanes continúa en las profundidades: Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP

Tour Colombia 2026 se cancela por falta de recursos - Foto: AFP
Ciclismo

Por falta de recursos se cancela el Tour Colombia 2026, una de las carreras más importantes del ciclismo colombiano

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Póster de 'Super Mario Galaxy' en Tokio - Foto AFP
The Super Mario Galaxy

Así luce el nuevo y enigmático personaje que 'Super Mario Galaxy' reveló en su primer tráiler: ¿fin del auge de Peaches?

Brad Pitt y Angelina Jolie
Angelina Jolie

La razón vinculada al vino por la que Brad Pitt reclama 35 millones de dólares a Angelina Jolie tras su divorcio

Líder opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: EFE
José Daniel Ferrer

José Daniel Ferrer lanza advertencia sobre Gustavo Petro y alerta a Colombia sobre el heredero de su proyecto político

Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro bromeó sobre supuesta tenencia de una bomba nuclear en Venezuela: "Ustedes no sabían"

Cancelación de vuelos en Estados Unidos - Foto EFE
Vuelos cancelados

Especialista da recomendaciones claves a los viajeros tras masivas cancelaciones de vuelos en Estados Unidos

Xabi Alonso y Vinícius Júnior - Foto EFE
Xabi Alonso

Xabi Alonso toma inesperada decisión tras notorio enfado de Vinícius cuando fue reemplazado en el clásico contra el Barcelona

Neymar continuaría con su carrera deportiva con Santos FC en 2026 - Foto: EFE
Neymar Jr

Neymar no iría a Europa el próximo año, continuaría su carrera en el Brasileirao

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre