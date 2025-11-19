James Rodríguez y Luis Díaz siguen ampliando sus números con la selección Colombia

La selección Colombia cerró su actuación durante este 2025 con triunfo ante su similar de Australia. El conjunto nacional venció 3 goles a 0 al combinado oceánico en su último juego de fogueo de este año.

Encuentro que contó con la destacada actuación del volante y capitán de la Tricolor, James Rodríguez, y el extremo Luis Díaz, quienes junto al defensor Davinson Sánchez marcaron los tres tantos del partido, jugadores indiscutibles dentro del esquema táctico del técnico Néstor Lorenzo.

Con sus anotaciones ante los ‘Socceroos', tanto Rodríguez como Díaz continúan ampliando su registro con la selección Colombia, consolidándose dentro de los máximos goleadores del equipo nacional.

El ‘10’ que marcó desde los doce pasos del punto penal llegó a 31 dianas con Tricolor. De esta manera, el volante se convierte en el que quedó a cinco tantos de alcanzar al histórico delantero del combinado nacional Radamel Falcao García, máximo artillero del seleccionado cafetero con 36 goles.

Números que Rodríguez podría superar teniendo en cuenta los juegos amistosos del próximo año y los de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Otro que les sigue los pasos a estos referentes de la selección Colombia es el atacante guajiro Luis Díaz, quien se encuentra a cuatro tantos de ingresar al top tres de los máximos goleadores de la Tricolor.

Con el gol ante Australia, ‘Luchito’ llegó a 21 unidades, ubicándose en la cuarta casilla de los artilleros del conjunto nacional, detrás del histórico Arnoldo Iguarán, que cuenta con 25 dianas.

Este es el Top 5 de los máximos goleadores de la selección Colombia

Radamel Falcao García: 36 goles en 106 partidos. James Rodríguez – 31 goles en 122 partidos. Arnoldo Iguarán – 25 goles en 68 partidos. Luis Díaz – 21 goles en 70 partidos. Faustino Asprilla – 20 goles en 57 partidos.

A estos números se les suma la gran actuación que tuvieron James Rodríguez y Luis Díaz, quienes fueron los mejores futbolistas calificados durante el último juego de fogueo de la selección Colombia durante este 2025.

Según el portal web de datos y estadísticas Sofascore, el rendimiento del volante fue de 8.9, mientras que la actuación de Díaz tuvo una puntuación de 8.0.