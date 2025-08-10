Consternación en Ecuador por la misteriosa muerte de 12 bebés en un hospital público de Guayaquil

Hay consternación en Ecuador luego de que el Ministerio de Salud Pública confirmara la muerte de 12 bebés recién nacidos en un hospital de Guayaquil.

Los decesos de los neonatos tuvieron lugar en el Hospital Universitario de Guayaquil, administrado por el Gobierno, por supuestas “causas multifactoriales”.

Según un comunicado emitido por el centro médico, se activó una alerta epidemiológica con la que se pudo “desvirtuar cualquier tipo de noticia referente a fallecimientos por contaminación en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)”.

VEA TAMBIÉN Masacre en los exteriores de una discoteca deja al menos ocho muertos en Ecuador o

En ese sentido, señaló que desde el inicio de la alerta se “han reportado 12 fallecimientos de pacientes neonatos por causas multifactoriales. Esto derivado de su estado clínico complicado por su nacimiento prematuro o muy prematuro”.

Además, agregó que “dos de estos fallecimientos pueden atribuirse a una infección por Klebsiella Pneumoniae productora de carbapenemasa”.

“Aclaramos que la UCIN se mantiene operativa y brinda atención permanente a todos los pacientes ingresados. Además, se han activado protocolos específicos para este tipo de atención”, detalló el comunicado.

Finalmente, el Hospital Universitario de Guayaquil concluyó diciendo: “Desvirtuamos las versiones que circulan en redes sociales sobre la reutilización de insumos médicos. Exhortamos a la ciudadanía a informarse por fuentes oficiales y contrastar la información”.

VEA TAMBIÉN Así fue el accidente en el que un vehículo arrolló a una multitud en el Rally Vuelta al Ecuador: dos personas murieron y el evento fue cancelado o

Tras consumarse la muerte de los recién nacidos, la Fiscalía de Ecuador dijo este domingo que inició una investigación de oficio por el caso: “Se receptarán versiones de madres, testigos y otras personas que podrían conocer lo sucedido”, puntualizó la entidad en su cuenta de X.

De acuerdo con la cadena CNN, que citó Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, las bacterias productoras de carbapenemasa “son un grupo emergente de bacilos gramnegativos altamente resistentes a los fármacos que causan infecciones asociadas con una morbilidad y mortalidad significativas”.