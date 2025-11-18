Más de 2.500 dispositivos Starlink de la SpaceX de Elon Musk fueron desactivadas en país en el que se estaban implementando centros de estafa

Más de 2.500 dispositivos de internet de la constelación digital Starlink de la empresa aeroespacial estadounidense de Elon Musk, SpaceX, fueron desactivadas en un país donde se estaban implementando una serie de centros de estafa.

Se trata de Birmania, en el sudeste asiático, donde este miércoles SpaceX tomó la decisión luego de que se reportara que el uso de la constelación se había disparado en la industria ilícita.

Durante la guerra civil de Birmania, o Myanmar, proliferaron extensos complejos en los que estafadores de internet engañan a extranjeros con estafas románticas y comerciales.

Una represión muy publicitada que comenzó en febrero resultó en la repatriación de alrededor de 7.000 trabajadores y en la imposición por parte de Tailandia de un bloqueo transfronterizo de internet.

Pero investigaciones en los últimos meses han revelado que la conformación de dichos lugares ha continuado a buen ritmo, mientras que los receptores Starlink se han instalado en masa, aparentemente por medio de la conexión de los centros a la red de internet satelital propiedad de Elon Musk.

Lauren Dreyer, vicepresidenta de operaciones comerciales de Starlink de SpaceX, dijo en su red social de X que la compañía "desactivó más de 2.500 kits de Starlink en las cercanías de supuestos 'centros de estafas'" en Birmania o Myanmar. En su publicación no especificó cuándo se desconectaron los terminales.

La industria de las estafas en línea ha experimentado un auge en todo el sudeste asiático, con 37.000 millones de dólares en 2023 comprometidos, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Camboya deportó la semana pasada a 64 surcoreanos acusados de vínculos con redes de estafadores, y la policía está solicitando órdenes de arresto para la mayoría de ellos a su regreso.

El viceministro de Finanzas de Tailandia, Vorapak Tanyawong, dimitió el miércoles tras las acusaciones que lo vinculan con redes de ciberestafas con sede en Camboya.

Las regiones fronterizas de Birmania con Tailandia y China se han convertido en un terreno especialmente fértil para las fábricas fraudulentas donde algunos trabajadores son atraídos o traficados, mientras que otros van voluntariamente.

Starlink no tenía suficiente tráfico para registrarse como uno de los proveedores de internet del país antes de febrero, pero ocupó el primer lugar todos los días desde el 3 de julio hasta el 1 de octubre, según el Registro Regional de Internet de Asia (APNIC).

A finales de septiembre, tras detectar anomalías, el gigante tecnológico decidió eliminar gradualmente los datos relacionados con Starlink en 20 países, entre ellos Birmania. APNIC, por su parte, teme una posible sobreestimación del nivel de uso