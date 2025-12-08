NTN24
Lunes, 08 de diciembre de 2025
Lunes, 08 de diciembre de 2025
Presos políticos en Venezuela

La muerte de Alfredo Díaz en El Helicoide se suma al expediente rojo del régimen de Maduro

diciembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Sepelio Alfredo Díaz - Foto NTN24
Sepelio Alfredo Díaz - Foto NTN24
El aislamiento prolongado es parte de los varios métodos de tortura que aplica el régimen de Maduro.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

La muerte en custodia del régimen del exgobernador Alfredo Díaz es una demostración más de los varios métodos de tortura que aplica Maduro contra los disidentes y envía un mensaje al resto.

Sin mayor explicación, el ministerio de Asuntos Penitenciarios dijo que la razón del fallecimiento fue un infarto al miocardio, omitiendo el clamor que durante todo su encierro hicieron sus familiares para que recibiera atención médica.

o

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) afirmó que, durante los últimos 26 años, las cárceles del país se han convertido en espacios donde se producen tratos crueles, degradantes e inhumanos hacia personas privadas de libertad, especialmente aquellas detenidas por motivos políticos.

Según la organización, estas prácticas incluyen aislamiento prolongado, restricciones para acceder a defensa privada y falta de atención médica adecuada.

Como consecuencia, 25 personas detenidas por razones políticas han fallecido mientras permanecían bajo custodia estatal desde 2015.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el OVP sostuvo que el Gobierno de Nicolás Maduro es responsable de estas muertes y que deberá responder ante instancias de justicia, al considerar que ninguna de estas personas, detenidas de forma arbitraria, debió morir en prisión.

Entre los casos mencionados se encuentra el de Alfredo Díaz. La organización aseguró que el exgobernador de Nueva Esparta estuvo sometido a aislamiento prolongado y que se le negó el permiso para acompañar a su padre en el momento de su fallecimiento.

o

El observatorio cuestionó además el número de muertes ocurridas en centros de detención y se preguntó: "¿En qué gobierno murieron tantos presos políticos bajo custodia del Estado?". También advirtió que privar de libertad a una persona por motivos políticos representa, en la práctica, un riesgo para su vida.

 

Temas relacionados:

Presos políticos en Venezuela

DDHH VENEZUELA

El Helicoide

Gobernador

Nueva Esparta

Isla de Margarita

Oposición

Muerte

Violación de Derechos Humanos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es una ola de terror”: Temor en los inmigrantes ante operativos migratorios en Nueva Orleans

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Siempre se ha considerado como un refugio de Maduro": exoficial estadounidense explica por qué el buque USS Gettysburg se encuentra cerca de isla venezolana

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Marchas a nivel mundial en favor de María Corina Machado - Fotos: AFP
María Corina Machado

“Este galardón es una validación internacional de la lucha democrática en Venezuela”: Coordinadora de Vente Venezuela en EE. UU.

Claudia Sheinbaum, presidente de México / FOTO: EFE
Claudia Sheinbaum

¿Cuál es el balance de los siete años del partido Morena, el de la presidente Claudia Sheinbaum, en el poder en México?

María Corina Machado ganó el premio Nobel de Paz - EFE
María Corina Machado

¿Qué significa el Nobel de Paz de María Corina Machado para los venezolanos en el exterior?

buque USS Gettysburg desplegado en el Caribe y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Siempre se ha considerado como un refugio de Maduro": exoficial estadounidense explica por qué el buque USS Gettysburg se encuentra cerca de isla venezolana

Hugo El Pollo Carvajal y Donald Trump - AFP
La Noche

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Más de Actualidad

Ver más
Aviones B52 en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Venezuela

Estados Unidos revela las imágenes de los sobrevuelos que hicieron los Bombarderos B-52 cerca a las costas de Venezuela

Portaviones USS Gerald Ford (EFE)
Portaviones

Llegada del portaviones Gerald Ford al Caribe sería el comienzo de las “operaciones psicológicas contra Maduro”, según experto

Lindsey Graham/ Papa León XIV - Fotos AFP
Senador estadounidense

"Insto al Santo Padre a estar del lado correcto de la historia cuando se trata de poner fin al régimen de terror de Maduro": senador Graham le responde al papa León XIV

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Aviones B52 en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Venezuela

Estados Unidos revela las imágenes de los sobrevuelos que hicieron los Bombarderos B-52 cerca a las costas de Venezuela

Portaviones USS Gerald Ford (EFE)
Portaviones

Llegada del portaviones Gerald Ford al Caribe sería el comienzo de las “operaciones psicológicas contra Maduro”, según experto

Lindsey Graham/ Papa León XIV - Fotos AFP
Senador estadounidense

"Insto al Santo Padre a estar del lado correcto de la historia cuando se trata de poner fin al régimen de terror de Maduro": senador Graham le responde al papa León XIV

Foto referencia | AFP
Alerta

Alemania emite alerta a sus ciudadanos en Venezuela y advierte lo que podría pasar

Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras - Foto EFE
Honduras

"No necesitamos tener relaciones con un país como Venezuela donde el presidente no fue electo democráticamente": Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras

EE. UU. suspende beneficios migratorios para 19 países, incluyendo Venezuela - Fotos: Canva
Estados Unidos

Abogado explica lo que hay detrás de la decisión de EE. UU. de pausar los beneficios migratorios para ciudadanos de 19 países

Jason Dunham, buque de guerra estadounidense - Foto: EFE
Estados Unidos

Estados Unidos hará nuevos ejercicios militares en país cercano a Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre