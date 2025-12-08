La muerte de Alfredo Díaz en El Helicoide se suma al expediente rojo del régimen de Maduro

La muerte en custodia del régimen del exgobernador Alfredo Díaz es una demostración más de los varios métodos de tortura que aplica Maduro contra los disidentes y envía un mensaje al resto.

Sin mayor explicación, el ministerio de Asuntos Penitenciarios dijo que la razón del fallecimiento fue un infarto al miocardio, omitiendo el clamor que durante todo su encierro hicieron sus familiares para que recibiera atención médica.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) afirmó que, durante los últimos 26 años, las cárceles del país se han convertido en espacios donde se producen tratos crueles, degradantes e inhumanos hacia personas privadas de libertad, especialmente aquellas detenidas por motivos políticos.

Según la organización, estas prácticas incluyen aislamiento prolongado, restricciones para acceder a defensa privada y falta de atención médica adecuada.

Como consecuencia, 25 personas detenidas por razones políticas han fallecido mientras permanecían bajo custodia estatal desde 2015.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el OVP sostuvo que el Gobierno de Nicolás Maduro es responsable de estas muertes y que deberá responder ante instancias de justicia, al considerar que ninguna de estas personas, detenidas de forma arbitraria, debió morir en prisión.

Entre los casos mencionados se encuentra el de Alfredo Díaz. La organización aseguró que el exgobernador de Nueva Esparta estuvo sometido a aislamiento prolongado y que se le negó el permiso para acompañar a su padre en el momento de su fallecimiento.

El observatorio cuestionó además el número de muertes ocurridas en centros de detención y se preguntó: "¿En qué gobierno murieron tantos presos políticos bajo custodia del Estado?". También advirtió que privar de libertad a una persona por motivos políticos representa, en la práctica, un riesgo para su vida.