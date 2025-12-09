Senado de Colombia hunde proyecto de reforma tributaria impulsada por el gobierno del presidente Petro

El Senado de Colombia hundió este martes el proyecto de reforma tributaria impulsado por el gobierno del presidente Gustavo Petro y con el que buscaba recaudar 16 billones de pesos para el Presupuesto de 2026.

La Comisión IV de la cámara alta hundió el proyecto con nueve votos en contra de la ponencia positiva y solamente cuatro a favor. De esa manera la iniciativa terminó hundiéndose sin la posibilidad de que pase a la plenaria.

Pese a los intentos del gobierno por revivir la iniciativa que ya parecía hundida desde semanas atrás, la ley de financiamiento fue hundida.

Incluso el Ejecutivo cedió en rebajar sus expectativas de recaudo en 10 billones de pesos. Además del aumento del IVA a los combustibles e impuestos a ciertas actividades eclesiásticas.

Los miembros del legislativo que apoyaban la iniciativa lamentaron que la reforma se haya caído, según ellos, sin discusión.

“Me queda esa tristeza porque no le dimos ese debate a la ley de financiamiento”, dijo Liliana Rodríguez, representante a la Cámara por el Partido Verde y presidenta de la Comisión Cuarta de la Cámara.

Por su parte, el partido opositor, Centro Democrático, celebró el hundimiento del proyecto de ley.

“Hundimos la reforma tributaria en la Comisión Cuarta del Senado con 9 votos en contra, una ley que castigaba a los colombianos, a los empresarios y a la atracción de inversión del país. Un gobierno que ha sido ineficaz y derrochón no puede exigir más recursos a costa del bolsillo de los ciudadanos”, indicó Enrique Cabrales, senador del Centro Democrático.