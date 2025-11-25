"Maduro decide irse por su cuenta o lo vamos a enterrar": coronel retirado de EE. UU. tras sobrevuelos de aviones de combate cerca de Venezuela

Este lunes, aviones militares estadounidenses sobrevolaron en aguas cercanas a Venezuela desde la península de Paraguaná hasta la isla de Margarita, en momentos de máxima presión de EE. UU. al régimen de Maduro en el marco de la operación Lanza del Sur.

Octavio Pérez, coronel retirado de la Fuerza Armada de EE. UU. y oficial de Inteligencia, explicó en NTN24 los pormenores de una eventual operación para sacar a Maduro del poder en Venezuela.

“Los supuestos misiles que tiene Venezuela son de corto alcance, de menos de 5 mil metros de altura”, dijo Pérez sobre el poder armamentista del régimen.

En ese sentido, señaló que el despliegue militar indica “que algo va a pasar”. “Hay razón para decir que este Cartel es un objetivo en cualquier lugar, no exclusivamente en territorio venezolano”, resaltó.

A su vez, aclaró que “no es una invasión contra el pueblo venezolano”.

Además, sobre el despliegue militar de la operación Lanza del Sur, el coronel retirado aseguró que en un eventual ataque “los misiles pueden tardar entre 35 y 40 minutos en llegar a un objetivo”.

Aunque aclaró que “estos operativos no tienen tiempo y espacio". “Esto puede ser una semana o meses”, subrayó.

“Lo que sí define que es definitivo es que se nombró la operación y ahora es una contingencia que persevera”, indicó.

Al mismo tiempo, insistió en que “para el presupuesto del año entrante va a estar este operativo funcionando”.

“O decides irte por tu cuenta o te vamos a dejar irte o te vamos a enterrar”, advirtió el coronel retirado a Nicolás Maduro ante la operación Lanza del Sur que tiene lugar en el Caribe.