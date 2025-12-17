NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Copa Airlines

Copa Airlines reactivará conexión entre Panamá y Maracaibo desde el 20 de diciembre

diciembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Avión de Copa Airlines - Foto de referencia: EFE
La noticia se conoce luego de que la aerolínea realizara un vuelo de prueba al Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Copa Airlines informó que reactivará la conectividad desde y hacia Venezuela con una frecuencia diaria entre Panamá y Maracaibo a partir del próximo 20 de diciembre.

“Copa Airlines informa que, como parte de su proceso continuo de evaluación de alternativas operativas para conectar a sus pasajeros desde y hacia Venezuela, ha realizado satisfactoriamente un vuelo de prueba al Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo”, indicaron.

“Por consiguiente, con el objetivo de brindar opciones adicionales a nuestros pasajeros ante la importancia de los viajes en esta época del año, Copa Airlines iniciará operaciones entre Panamá y Maracaibo con una frecuencia diaria, a partir del sábado 20 de diciembre de 2025”, agregaron.

La noticia se conoce luego de realizar un vuelo de prueba al Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe que ha generado una alerta desde Washington para los vuelos comerciales en Venezuela.

“El vuelo CM703 parte del Aeropuerto Internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá a las 12:14 p.m. (hora local), llegando al Aeropuerto Internacional de La Chinita en Maracaibo, Venezuela a las 2:58 p.m. (hora local). El vuelo de regreso, CM713, saldrá de Maracaibo a la 3:58 p.m. (hora local), aterrizando en Panamá a las 4:46 p.m. (hora local)”, informaron.

Asimismo, Copa Airlines continúa reforzando sus frecuencias de vuelos entre Panamá y la ciudad de Cúcuta, Colombia, fronteriza con el estado de Táchira en Venezuela.

o

Pasajeros con vuelos programados hacía o desde Caracas hasta la fecha de suspensión deben tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- Cambio de fecha y/o cambio de origen/destino dentro de la misma región, incluyendo hacia/desde Maracaibo o hacia/desde Cúcuta, sin cargos adicionales.
- Cancelación del viaje, manteniendo el valor del boleto como crédito para una fecha futura.
- Reembolso de boletos no utilizados o parcialmente utilizados.

Las solicitudes pueden gestionarse en www.copa.com

“Copa Airlines reitera su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus pasajeros y tripulaciones. Invitamos a todos nuestros pasajeros a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Aerolínea y a verificar el estado de su vuelo en nuestra app o copa.com antes de realizar su viaje”, puntualizaron.

