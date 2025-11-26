NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Régimen de Maduro

Maduro arremete contra las amenazas de Estados Unidos y asegura que Venezuela enfrenta una “coyuntura decisiva para su existencia”

noviembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Dictador Nicolás Maduro | Foto AFP
El líder del régimen venezolano declaró que “si la patria reclama, la patria tendrá nuestra vida si es necesario”.

Este martes, desde la Academia Militar del Fuerte Tiuna en Caracas, el dictador Nicolás Maduro, vestido con uniforme militar y sosteniendo la espada del héroe venezolano Simón Bolívar, realizó una manifestación en protesta contra las amenazas de los Estados Unidos.

El dictador Maduro aseguro: “seguimos perfeccionando todos los planes de defensa de nuestra patria sagrada, congregábamos algo extraordinario señores oficiales, yo le decía ‘estamos obligados a crecer en esta coyuntura’”.

Asimismo, enfatizó que los integrantes del régimen están “obligados a ser gigantes, como pueblo, como fuerza armada nacional bolivariana, como fuerzas policiales, como patria, estamos obligados a autoexigirnos diez veces más, de lo que damos, de lo que somos, de lo que hemos dado”.

“No hay excusa, para nadie, prohibido fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia de la república, no hay excusa, para nadie, sea civil, sea político, sea militar, sea policía, que nadie se excuse, prohibido fallar”, expresó Maduro frente a las personas que marcharon en Caracas, como parte de la Marcha de la Bandera y la Espada del Libertador Simón Bolívar.

En su discurso recalcó que “la patria reclama, nuestro mayor esfuerzo y sacrificio, y con Bolívar vengo a decir que si la patria reclama, la patria tendrá nuestra vida si es necesario”.

Este polémico discurso se da debido a que, desde septiembre, la administración Trump ha estado concentrando fuerzas militares estadunidense en el Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, llevando a cabo ataques contra presuntos buques de tráfico de drogas.

Finalmente, las tensiones entre Estados Unidos y el régimen de Maduro siguen creciendo, puesto que recientemente Washington calificó al Cártel de los Soles como una organización terrorista, dirigida por Maduro.

