NTN24
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Mundial 2026

La selección Colombia podría estar en uno de los grupos de la "muerte", según varias simulaciones del sorteo del Mundial 2026

diciembre 4, 2025
Por: Luis Cifuentes
Ryan Castro compartió con la selección Colombia - Fotos: EFE
Este viernes, se llevará a cabo el sorteo del Mundial de 2026 en donde cada una de las selecciones participantes conocerá a sus rivales.

Hay expectativa internacional por el sorteo del Mundial de 2026, que se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en Washington.

Las 42 selecciones que ya aseguraron cupo a la cita orbital conocerán a sus rivales para la copa del Mundo que por primera vez contará con 48 equipos.

En medio de la gran expectativa que ha generado el sorteo, varios medios deportivos han realizado simulaciones e incluso han puesto a la inteligencia artificial a distribuir los 12 grupos de cuatro selecciones cada una.

De acuerdo a una simulación que hizo el diario deportivo Olé con la IA, la selección Colombia podría caer en uno de los grupos denominados de la “muerte” por la cantidad de rivales de peso.

En ese sentido y de acuerdo a la distribución de los bombos, Colombia podría compartir grupo con Francia, Egipto e Italia, en caso de que esta última acceda en su llave de repechaje.

En ese caso, la Tricolor podría enfrentar a dos selecciones campeonas del mundo (Francia e Italia) y a una de las selecciones más fuertes del continente africano.

Deportes RCN también simuló el grupo más complicado de Colombia y de igual manera arrojó la posibilidad de enfrentar a dos selecciones europeas. Dicha simulación dejó a Colombia junto a España, Noruega y Ghana.

Cabe recordar que la selección cafetera, por estar en el bombo 2, podría enfrentar a cualquier selección campeona del mundo entre Francia, España, Inglaterra o Alemania. O incluso podría medirse ante alguna de las selecciones anfitrionas como México, Estados Unidos o Canadá.

Otros de los grupos de la “muerte” que podrían surgir serían Brasil, Croacia, Egipto e Italia; España, Uruguay, Egipto e Italia; Argentina, Marruecos, Noruega e Italia; Alemania, Uruguay, Argelia e Italia

