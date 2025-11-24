NTN24
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Viaje al espacio

Anuncian fecha para el lanzamiento de la nave espacial china que reemplazará a una que tuvo que regresar tras inusual ataque

noviembre 24, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Shenzhou-21 - Foto AFP
La Shenzhou-22 será enviada desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China.

China lanzará este martes la nave espacial no tripulada Shenzhou-22, dijeron el lunes sus autoridades espaciales.

El lanzamiento ayudará a que su estación espacial y su programa de vuelos tripulados vuelvan a la normalidad después de que una nave resultara dañada a principios de noviembre tras un inusual ataque.

La Shenzhou-22 será enviada a la estación espacial china Tiangong para reemplazar a la Shenzhou-21, que se vio obligada a regresar a la Tierra seis meses antes de lo previsto después de que otra nave atracada en la estación sufriera extraños daños.

La salida anticipada de la Shenzhou-21 ha dejado a Tiangong y al trío de astronautas chinos que la tripulan sin una nave en condiciones de volar durante 10 días hasta ahora, una situación sin precedentes para la estación espacial desde que comenzó a operar por completo a fines de 2022.

Esto significa que, si la estación espacial sufre una emergencia mientras está en órbita, sus tres residentes no tendrían forma de evacuar.

Ahora que la Shenzhou-22 está preparada para eliminar este riesgo, aún queda por ver cómo manejarán las autoridades espaciales chinas la nave dañada Shenzhou-20, que según los expertos podría desacoplarse de Tiangong y desorbitarse sobre el Pacífico.

La Shenzhou-22 será enviada desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China, según un comunicado de la Agencia Espacial Tripulada de China, al igual que todas las demás misiones recientes de Shenzhou.

La diferencia clave con sus predecesores es que este lanzamiento no será tripulado, una condición necesaria para evitar superar la capacidad ideal de Tiangong de tres residentes de largo plazo.

Esto significa que la próxima misión espacial tripulada de China, prevista para abril del próximo año, probablemente será la Shenzhou-23.

A principios de mes, los daños sufridos por la Shenzhou-20 obligaron a su tripulación a permanecer a bordo de la estación espacial nueve días más junto con la recién llegada tripulación de la Shenzhou-21.

La emergencia obligó a Tiangong a operar a su capacidad máxima de seis durante más tiempo de lo habitual.

¿En qué consistió el inusual ataque que sufrió Shenzhou-20?

La nave espacial tripulada Shenzhou-20 de China fue inusualmente atacada a principios de mes por una inesperada aparición que en primer lugar fue relacionada con diminutos fragmentos de basura espacial, según dijo Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA por sus siglas en inglés).

En un breve comunicado, la agencia anticipó desde ese momento que llevaría a cabo un análisis de impacto y una evaluación de riesgos.

Esta basura, también conocida como desechos espaciales, son vehículos de lanzamiento desechados o partes de naves que flotan en el espacio a cientos de kilómetros sobre la Tierra, con el riesgo de colisionar con infraestructuras operativas de diversos países.

Aunque la demora a causa del incidente, en este caso, no implicó una demora muy grave, existen casos de astronautas que quedaron atrapados en el espacio tras surgir problemas inesperados.

El año pasado, por ejemplo, problemas técnicos que afectaron a una nave espacial Boeing Starliner obligaron a dos astronautas de la NASA que la transportaban a la Estación Espacial Internacional a permanecer allí durante nueve meses mientras esperaban una nave alternativa para regresar a casa.

