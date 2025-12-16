Copa Airlines extiende suspensión de vuelos hacia Maiquetía y evalúa otra ciudad de Venezuela como destino

En medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe que ha generado una alerta desde Washington para los vuelos comerciales en Venezuela, una aerolínea de la región anunció este martes la extensión de la suspensión de los vuelos hacia el aeropuerto de Maiquetía que sirve a Caracas.

Se trata de la panameña Copa Airlines, que este jueves comunicó que las operaciones seguirán suspendidas dadas las alertas de seguridad para operar en territorio venezolano.

La aerolínea comunicó que sus operaciones se mantendrán suspendidas hasta el 15 de enero de 2026 “debido a las condiciones operativas en el Aeropuerto de Maiquetía”, lo que podría afectar a sus pasajeros en esta época de fiestas decembrinas y vacaciones.

En ese sentido, Copa anunció el incremento de las frecuencias desde Panamá hacia Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con Venezuela.

A su vez, detalló que este martes 16 de diciembre realizó un vuelo de prueba con una aeronave de carga con destino al Aeropuerto Internacional La Chinita de Maracaibo, lo que podría servir como nuevo destino alternativo para los viajeros.

Cabe recordar que el 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense instó a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a "extremar la precaución" debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores".

Estados Unidos desplegó desde agosto una flotilla de buques y aviones de combate en el Caribe que justifica en la lucha antinarcóticos. El régimen sostiene que las maniobras militares buscan el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Esto provocó que aerolíneas internacionales suspendieran operaciones temporalmente. El chavismo les revocó luego las concesiones al acusarlas de terrorismo.