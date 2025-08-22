NTN24
Viernes, 22 de agosto de 2025
Corea del Norte posee aproximadamente entre 40 y 50 ojivas nucleares | Foto EFE
Corea del Norte

Corea del Norte y su base secreta: parece sacada de una película y es considerada una “amenaza”

agosto 22, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Las imágenes satelitales muestran una base con capacidad nuclear que nunca ha sido declarada oficialmente.

Corea del Norte es conocido por su carácter reservado y extremo hermetismo. Es uno de los países más aislados del mundo y mantiene severas restricciones tanto para la entrada como para la salida de personas.

Recientemente, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) reveló la existencia de una instalación de misiles no registrada en la zona de Sinpung-dong, ubicada a solo 27 kilómetros de la frontera con China.

Situada en la provincia de Pyongan del Norte, esta instalación secreta podría albergar entre seis y nueve misiles balísticos intercontinentales con capacidad nuclear, según el informe. “Representan una amenaza nuclear potencial para el este de Asia y el territorio continental de Estados Unidos”, señala el documento.

Las conclusiones se basan en imágenes satelitales que revelan la existencia de entre 15 y 20 bases de misiles balísticos y almacenes de ojivas nucleares que Corea del Norte nunca ha declarado oficialmente.

La base se encuentra en un estrecho valle montañoso atravesado por un arroyo y ocupa aproximadamente 22 kilómetros cuadrados (5.436 hectáreas), lo que la convierte en una instalación más grande que el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York, según CNN.

Según los analistas, su construcción comenzó en 2004 y ha estado en funcionamiento desde 2014. Las imágenes más recientes muestran que la base continúa en buen estado y en constante desarrollo, lo que refleja el avance del programa de misiles norcoreano.

La instalación incluye puestos de control de acceso, edificios de mando, almacenes, áreas de apoyo para misiles y pequeñas estructuras deliberadamente camufladas entre árboles, lo que refuerza su carácter clandestino.

Las investigaciones del CSIS indican que esta base podría estar equipada con misiles balísticos intercontinentales (ICBM) de largo alcance, como el Hwasong-15 o el Hwasong-18, o con otros modelos aún no identificados públicamente.

Además, se estima que Corea del Norte posee entre 40 y 50 ojivas nucleares, también conocidas como cabezas nucleares, que son la parte explosiva de un arma de destrucción masiva, según el informe.

En los últimos años, el líder norcoreano Kim Jong-un ha intensificado su retórica militar y ha prometido reforzar el programa nuclear del país, aumentando la tensión en la región y la preocupación internacional.

