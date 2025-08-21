NTN24
Jueves, 21 de agosto de 2025
Jueves, 21 de agosto de 2025
Estas son nuevas pistas sobre el pasado del continente y su vulnerabilidad frente al cambio climático | Foto Canva
Estas son nuevas pistas sobre el pasado del continente y su vulnerabilidad frente al cambio climático | Foto Canva
Antártida

Descubren más de 300 cañones submarinos ocultos bajo el hielo de la Antártida

agosto 21, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Un hallazgo geológico sin precedentes revela 332 cañones submarinos que atraviesan la plataforma antártica, ofreciendo nuevas pistas sobre el pasado del continente y su vulnerabilidad frente al cambio climático.

Durante millones de años, la Antártida ha sido uno de los territorios más inaccesibles del planeta, resguardando bajo su inmenso manto de hielo una historia geológica aún en gran parte desconocida.

o

Aunque hoy es un continente gélido y deshabitado, estudios geológicos han demostrado que alguna vez fue una región tropical cubierta por selvas densas.

Nuevas investigaciones han arrojado más luz sobre este pasado oculto. Un estudio publicado en la revista Marine Geology, liderado por científicos de la Universidad de Barcelona y el University College Cork, reveló la existencia de 332 cañones submarinos distribuidos a lo largo de la plataforma continental antártica.

Estos enormes valles sumergidos no solo ofrecen información clave sobre cómo se han comportado las capas de hielo a lo largo del tiempo, sino que también son esenciales para comprender procesos actuales como la circulación oceánica y el deshielo acelerado.

Para llegar a este descubrimiento, los investigadores analizaron datos batimétricos obtenidos a lo largo de más de 40 expediciones científicas internacionales. Gracias a esta información, lograron elaborar el primer mapa detallado de los cañones submarinos antárticos, algunos de los cuales alcanzan profundidades de hasta 4.000 metros, comparables a los mayores cañones submarinos del planeta.

El estudio también reveló diferencias notables entre distintas regiones del continente. En el este de la Antártida predominan cañones más antiguos y ramificados, formados bajo capas de hielo más estables. En contraste, en el oeste, los cañones son más rectos, profundos y recientes, lo que indica una dinámica glacial más activa y cambiante.

Además, los científicos identificaron un patrón que refuerza lo que ya se temía: la Antártida Occidental es considerablemente más vulnerable al deshielo rápido. Igualmente, los cañones submarinos actúan como rutas naturales por las que fluyen agua, nutrientes y sedimentos desde la superficie hasta las profundidades del océano, acelerando ciertos procesos climáticos.

o

Este hallazgo amplía los conocimientos sobre la evolución geológica del continente, asimismo, se convierte en una herramienta clave para evaluar su futuro en un contexto de calentamiento global.

Temas relacionados:

Antártida

Hielo

Submarino

Planeta Tierra

Descubrimiento

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La violación a las garantías fundamentales de Uribe son indiscutibles": Jaime Lombana, abogado del equipo de defensa del expresidente

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Esperemos que en el fútbol desaparezcan los barras”: periodista deportivo sobre el enfrentamiento entre hinchas en los octavos de final de la Copa Sudamericana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Corte de Apelaciones permite a Trump finalizar protección temporal para 60.000 migrantes de tres países

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Por qué los bolivianos le dieron la espalda a candidatos de izquierda en las elecciones presidenciales?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos a las puertas de la coronación de esta lucha": Antonio Ledezma habla sobre recientes acciones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
USS Iowa Jima en su partida de Norfolk - Foto: US Navy
Despliegue militar

Estados Unidos suma un escuadrón anfibio a flota que ha desplegado en el Caribe y que llegaría al límite del mar de Venezuela

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Estamos a las puertas de la coronación de esta lucha": Antonio Ledezma habla sobre recientes acciones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela

Álvaro Uribe frente a sus seguidores en Sabaneta, Antioquia. (EFE)
Álvaro Uribe

Uribe hizo su primer pronunciamiento en plaza pública tras recuperar libertad con discurso en el que habló de la recompensa por Maduro

Laura Arenas, ciudadana colombiana
Deportaciones

El sueño americano de una madre hispana se truncó: un cáncer severo y el arresto de su esposo a manos de ICE la llevó a autodeportarse con su hijo

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Estados Unidos

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Cohete que transporta satélite NISAR de la NASA y de la ISRO - Foto EFE
Satélites

Satélite del tamaño y peso de una camioneta es lanzado al espacio para mapear a la Tierra cada 12 días con loable objetivo

Descubren una nueva luna en Urano - Foto NASA
Sistema Solar

Una nueva luna se suma al listado de satélites naturales que orbitan planetas en nuestro sistema solar

Meteoro foto referencia: NASA/Bill Ingalls
Meteorito

¿Meteorito o basura espacial? El enigmático fenómeno que iluminó el cielo en Chile y pudo ser visto desde Colombia

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
El mediocampista colombiano James Rodríguez. (EFE) (2)
James Rodríguez

James Rodríguez habla por primera vez de la llegada de Luis Díaz al Bayern de Múnich en donde él supo brillar

Martha Lía Grajales - AFP
Detenciones arbitrarias

Detienen a la activista que denunció el asalto a la vigilia frente al Tribunal Supremo: Martha Lía Grajales se había convertido en voz de los presos políticos

Roger Federer | Foto: EFE
Roger Federer

Roger Federer regresa a las canchas a tres años de su retiro como profesional en ciudad en la que vivió importantes momentos de su carrera

Crimen de funcionarios en Ciudad de México - AFP
Arrestos

Trece personas fueron capturadas por presuntamente estar vinculadas al asesinato de dos funcionarios cercanos a la alcaldesa de Ciudad de México

ETB, Empresa pública de Telecomunicaciones de Bogotá / FOTO: Instagram: @etb_oficial
Bogotá

Funcionario de Bogotá está en el ‘ojo del huracán’ por comparar la ETB con una madre soltera; ya se disculpó pero siguen las críticas

Christopher Landau - Foto EFE
Régimen de Maduro

EE.UU. prepara más acciones para presionar a Maduro, pero descarta intervenir: "Tienen que alzarse y reclamar su libertad"

Fútbol profesional en Colombia (EFE)
Futbolistas

Esta es la pena que podría enfrentar exfutbolista de Santa Fe capturado por robar en apartamentos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano