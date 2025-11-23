¿Por qué hay preocupación de cara a las elecciones presidenciales en Honduras?

El candidato presidencial que lidera las encuestas en Honduras, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ha intensificado su presencia internacional, de cara a las elecciones del próximo domingo.

En el marco de su campaña, Nasralla visitó Washington D. C. donde sostuvo reuniones con autoridades, representantes de la sociedad civil y con hondureños que residen en estados unidos y que podrán votar a distancia.

En entrevista exclusiva con NTN24, Nasralla confirmó su ventaja en las encuestas: "Estamos liderando las encuestas por una distancia bastante grande, aproximadamente 12 puntos sobre el otro candidato opositor que es el Partido Nacional y bastante lejos, unos 35 puntos arriba de la candidata del gobierno".

Enrique Roig, ex subsecretario adjunto para la democracia del departamento de Estado estadounidense y vicepresidente de Asuntos Exteriores de Human Rights First, habló en La Tarde de NTN24 sobre estas elecciones y dijo que hay preocupaciones porque las instituciones encargadas de la transparencia en las votaciones están “debilitadas y politizadas”.

“Hay mucha preocupación por las elecciones del 30 de noviembre en Honduras, se celebrarán en medio de una crisis institucional sin precedentes, las instituciones que deberían garantizar un proceso limpio y transparente están debilitadas y politizadas, por eso pedimos una observación internacional muy robusta”, comentó el invitado.