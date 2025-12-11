"Sin ayudas arbitrales": aficionados reaccionan a récord de jugador de La Vinotinto que recientemente igualó Messi

Lionel Messi se coronó en días pasados como campeón de la Major League Soccer de Estados Unidos de 2025, de la mano del entrenador argentino Javier Mascherano.

Con el triunfo 3 a 1 sobre al Vancouver Whitecaps, el jugador argentino consiguió por primera vez el máximo título en el fútbol estadounidense desde su llegada en julio de 2023.

Con su nuevo título, el astro argentino igualó un hito que hasta ahora había alcanzado únicamente un jugador venezolano; así lo dio a conocer la misma organización de la MLS estadounidense.

Se trata del atacante venezolano Josef Martínez, quien en 2018 logró los mismos premios con los que fue galardonado el ex Barcelona el fin de semana pasado.

De esa manera, Josef Martínez y Lionel Messi son los únicos jugadores en ganar la MLS Cup; el MVP, el premio al Mejor Jugador del torneo, y el Botín de Oro de goleador en una misma temporada.

Cabe recordar que durante la temporada 2018, el delantero venezolano vestía los colores del Atlanta United. Durante esa temporada, el jugador Vinotinto anotó 31 goles en 34 partidos, mientras Messi marcó 35 tantos en este 2025.

Actualmente, Martínez viste los colores del San Jose Earthquakes y también hizo parte de la Vinotinto en las Eliminatorias al Mundial de 2026.

Luego del hito que igualó Lionel Messi, los comentarios de los aficionados no se hicieron esperar.

“Ya veremos a quién nominan para el balón de oro”; “La diferencia es que Josef se lo ganó, mientras que a Messi se lo regalaron”; “Josef sin ayudas arbitrales”; “En la peor liga semiprofesional del mundo”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.