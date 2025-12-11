NTN24
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Lionel Messi

"Sin ayudas arbitrales": aficionados reaccionan a récord de jugador de La Vinotinto que recientemente igualó Messi

diciembre 11, 2025
Por: Luis Cifuentes
Lionel Messi, campeón de la MLS Cup - Foto: EFE
Lionel Messi, campeón de la MLS Cup - Foto: EFE
El ‘10’ de la selección argentina igualó un hito alcanzado en el pasado por un jugador de La Vinotinto.

Lionel Messi se coronó en días pasados como campeón de la Major League Soccer de Estados Unidos de 2025, de la mano del entrenador argentino Javier Mascherano.

Con el triunfo 3 a 1 sobre al Vancouver Whitecaps, el jugador argentino consiguió por primera vez el máximo título en el fútbol estadounidense desde su llegada en julio de 2023.

Con su nuevo título, el astro argentino igualó un hito que hasta ahora había alcanzado únicamente un jugador venezolano; así lo dio a conocer la misma organización de la MLS estadounidense.

o

Se trata del atacante venezolano Josef Martínez, quien en 2018 logró los mismos premios con los que fue galardonado el ex Barcelona el fin de semana pasado.

De esa manera, Josef Martínez y Lionel Messi son los únicos jugadores en ganar la MLS Cup; el MVP, el premio al Mejor Jugador del torneo, y el Botín de Oro de goleador en una misma temporada.

Cabe recordar que durante la temporada 2018, el delantero venezolano vestía los colores del Atlanta United. Durante esa temporada, el jugador Vinotinto anotó 31 goles en 34 partidos, mientras Messi marcó 35 tantos en este 2025.

Actualmente, Martínez viste los colores del San Jose Earthquakes y también hizo parte de la Vinotinto en las Eliminatorias al Mundial de 2026.

Luego del hito que igualó Lionel Messi, los comentarios de los aficionados no se hicieron esperar.

o

Ya veremos a quién nominan para el balón de oro”; “La diferencia es que Josef se lo ganó, mientras que a Messi se lo regalaron”; “Josef sin ayudas arbitrales”; “En la peor liga semiprofesional del mundo”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Temas relacionados:

Lionel Messi

MLS

Josef Martínez

La Vinotinto

Fútbol

Selección Argentina

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El Nobel de María Corina Machado y su importancia para las víctimas de la represión de Maduro: "la situación en Venezuela no es una anécdota"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Colombia podría darle asilo a Nicolás Maduro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Cómo salió María Corina Machado de Venezuela? ¿Aviones de combate F18 de EEUU escoltaron su salida?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ausencia de María Corina Machado en la ceremonia del Nobel fue "una operación de inteligencia anticipativa", advierte exasesor de Seguridad de la ONU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Presidente Peña esperará en Oslo a María Corina Machado para felicitarla por el Nobel; asegura que "la única forma" de enfrentar al Cartel de los Soles es con gobiernos organizados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Un momento realmente inolvidable en la historia de Venezuela": María Corina Machado a NTN24 desde Oslo

Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami (AFP)
Miami

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

Pamela Bondi - Foto @AGPamBondi
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es de un alcance estratégico demasiado importante": exdirector general marítimo de Colombia sobre buque petrolero incautado cerca de Venezuela

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

¿Qué significa para los venezolanos el Premio Nobel recibido por María Corina Machado?

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Estamos agradecidos de que el temor no te silenció y pese a todos los riesgos escogiste venir": presidente del Comité Noruego del Nobel dedica mensaje a María Corina Machado

Más de Deportes

Ver más
Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Leyenda del Liverpool arremetió contra Luis Díaz y su paso por el cuadro inglés: “fue un buen jugador, pero no era excepcional”

Miguel Cabrera, exbeisbolista venezolano / Guante, bate y pelotas de béisbol - Fotos: EFE / Pexels
Miguel Cabrera

El béisbol venezolano a la expectativa por pelotero estrella que podría volver del retiro para jugar con la 'novena' de sus amores en la LVBP

Selecciones de Brasil y Uruguay enfrentándose | Foto: AFP
Fútbol Sudamericano

Selección sudamericana ratifica a su entrenador en medio de rumores de una solicitud de su renuncia por parte de los jugadores

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro y el Departamento de Estado de Estados Unidos | Foto: EFE
Departamento de Estado de Estados Unidos

Departamento de Estado de EE.UU. entregó a NTN24 nueva información sobre la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Leyenda del Liverpool arremetió contra Luis Díaz y su paso por el cuadro inglés: “fue un buen jugador, pero no era excepcional”

Abuelos - Foto referencial
Crisis en Venezuela

La sociedad venezolana envejece aceleradamente: 35% de los hogares están integrados por adultos mayores solos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump reitera que pronto se llevarán a cabo ataques terrestres para desarticular las redes de narcotráfico en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (EFE)
Donald Trump

Trump tras mensaje sobre incautación de buque cerca de Venezuela afirma que "están sucediendo otras cosas": "Lo verán más adelante"

El USS Gerald Ford desplegado en el Caribe - Imágenes satelitales de Planet Labs PBC proporcionadas por AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Desde el espacio: así se ve el portaaviones USS Gerald Ford en el Caribe con al menos 40 aviones de combate en cubierta

On The Road con Mauro Giraldo
On the Road

“Guerra Oculta”: Timothy Ballard expone la batalla real contra la explotación infantil

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre