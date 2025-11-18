NTN24
Martes, 18 de noviembre de 2025
Latin Grammy

Artistas argentinos que conquistaron los Grammy Latinos anunciaron inusual decisión con sus primeros gramófonos

noviembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
A la gala de la 26ª edición de los Grammy Latinos, Ca7riel & Paco Amoroso llegaron con diez nominaciones y conquistaron cinco.

El dúo de artistas argentinos Ca7riel & Paco Amoroso, quienes conquistaron la última edición de los Grammy Latinos, anunciaron una inusual decisión con sus primeros gramófonos.

"Los vamos a derretir y nos vamos a hacer una cadena", dijo Paco Amoroso mientras sostenía tres de los cinco gramófonos que se ganaron en el prestigioso evento que destaca a lo mejor de la música en español y portugués.

El cantante de 31 años añadió que los elementos entregados durante la noche del jueves tendrán una nueva forma: "Una cadena que me voy a poner en el cogote".

Ca7riel & Paco Amoroso integran un extravagante dúo musical del mismo nombre que se ha convertido en una de las revelaciones de la música hispana de este año.

A la gala de la 26ª edición de los Grammy Latinos, Ca7riel & Paco Amoroso llegaron con diez nominaciones y compitieron con Bad Bunny en las tres principales categorías. Pero terminaron ganando en las categorías de video, música alternativa y pop.

Los músicos argentinos celebraron el triunfo que, reconocieron que los tomó por sorpresa, con un beso que se viralizó en las redes sociales.

"La historia más importante aquí es que nos conocemos desde que tenemos seis años, que muy amigos y que todo esto somos que pasó ahora, de tener unos premios, no fue pensado", dijo Amoroso antes de besar a Ca7riel.

