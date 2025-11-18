Senado de EE. UU. acuerda por unanimidad enviar proyecto que exige la publicación de archivos del caso de Jeffrey Epstein al despacho del presidente Trump

El Senado estadounidense acordó este martes por unanimidad enviar el proyecto de ley sobre los archivos del fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein al despacho del presidente Donald Trump una vez que lo reciba de la Cámara de Representantes, que votó el mismo martes a favor de exigir la publicación de los expedientes.

Tras la aprobación por unanimidad del Senado a la resolución enviada por parte de la Cámara, no se tendrá que tomar ninguna otra medida y el proyecto de ley se remitirá al mandatario republicano tan pronto como llegue al Senado, momento que aún no se ha precisado.

Dos días después del repentino cambio de postura de Trump, quien pidió que se publicaran los archivos, la Cámara de Representantes había votado el martes casi unánimemente por 427-1.

La disputa pública y cada vez más amarga entre los republicanos sobre los archivos de Epstein había fracturado las relaciones entre Trump y algunos de sus partidarios más fervientes.

Antes de la votación en la Cámara de Representantes, unas dos docenas de sobrevivientes a los presuntos abusos de Epstein se unieron a un trío de legisladores demócratas y republicanos frente al Capitolio de Estados Unidos para instar a la publicación de los registros.

Las mujeres sostenían fotografías de sí mismas de jóvenes, la edad en la que dijeron que conocieron a Epstein, un financiero neoyorquino que fraternizaba con algunos de los hombres más poderosos del país.

Después, se pusieron de pie para aplaudir a los legisladores desde la galería pública de la Cámara; algunas lloraban y se abrazaban.

A pesar de su cambio de postura sobre el proyecto de ley, el presidente republicano sigue molesto por la atención que ha recibido el caso Epstein.

"No tengo nada que ver con Jeffrey Epstein", expresó con evidente molestia Trump a los periodistas durante una visita del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. "Lo eché de mi club hace muchos años porque pensé que era un pervertido enfermo", agregó.

Trump socializó y salió de fiesta con Epstein en las décadas de 1990 y 2000 antes de lo que él llama una ruptura, pero la vieja amistad se ha convertido en un raro punto débil para el presidente con sus partidarios.

"Por favor, deje de politizar esto, no se trata de usted, presidente Trump", sostuvo Jena-Lisa Jones, quien dijo que Epstein abusó sexualmente de ella cuando tenía 14 años, en una conferencia de prensa afuera del Capitolio unas horas antes de la votación. "Voté por usted, pero su comportamiento en este tema ha sido una vergüenza nacional", añadió.

Trump ha dicho que no tenía ninguna conexión con los crímenes de Epstein y ha comenzado a llamar al asunto un "engaño demócrata", a pesar de que algunos republicanos se encuentran entre las voces más fuertes que piden la publicación de los registros de las investigaciones penales de Epstein.

El representante Thomas Massie, el republicano de Kentucky quien lideró el esfuerzo para forzar la votación, acusó al Departamento de Justicia desde el pleno de la Cámara de "proteger a pedófilos y traficantes sexuales".

"¿Cómo sabremos si este proyecto de ley ha tenido éxito?", señaló antes de la votación. "Lo sabremos cuando haya hombres, hombres ricos, esposados, siendo llevados a la cárcel. Y, hasta entonces, esto sigue siendo un encubrimiento", concluyó.