Trump encabezará este lunes una trascendental reunión en la Casa Blanca sobre Maduro y su régimen en Venezuela

De acuerdo con información de última hora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó para este lunes una reunión de alto nivel en la Casa Blanca para definir los próximos pasos respecto a Venezuela, en medio de una creciente presión estadounidense sobre el país sudamericano.

VEA TAMBIÉN Secretario de Guerra de Estados Unidos publicó caricatura del famoso personaje infantil ‘La Tortuga Franklin’ disparando a narcolanchas o

Entre los asistentes previstos figuran figuras centrales del gabinete y del equipo de seguridad nacional: el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine; el secretario de Estado, Marco Rubio; además de la jefa de Gabinete, Susie Wiles, y el subjefe de Gabinete, Stephen Miller.

El encuentro, programado para las 5 p. m. ET en la Oficina Oval, se produce mientras EE. UU. intensifica sus acciones en la región, incluyendo ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el mar Caribe.

El anuncio de esta reunión ocurre horas después de que el presidente Trump confirmara que tuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro. Aunque el mandatario norteamericano no proporcionó detalles específicos sobre el contenido de la conversación, su comentario "La respuesta es sí" fue suficiente para confirmar el contacto.

VEA TAMBIÉN Pese a advertencia de Trump por el espacio aéreo, el régimen de Maduro anunció que iba a investigar el bombardeo de narcolanchas en el Caribe o

"No diría que salió bien o mal. Fue una llamada telefónica", acotó Trump desde el Air Force One durante su regreso a la capital estadounidense este domingo.

Este diálogo, que se habría realizado el 28 de noviembre, se realizó en un contexto de creciente presión de Estados Unidos sobre la dictadura venezolana.

Según múltiples versiones de medios y de sectores políticos, Trump habría ofrecido a Maduro la opción de partir al exilio junto con su familia para salvar su vida, posiblemente hacia Rusia u otro país aliado.

También se ha reportado que durante la llamada se habría solicitado a Maduro negociar una salida segura de Venezuela y dar paso a una transición inmediata, propuesta que el dictador venezolano habría rechazado.

Estados Unidos mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro, acusado de narcotráfico. Sin hacer referencia a la llamada con Trump, Maduro participó este fin de semana en un acto público desde La Carlota en Caracas, manteniendo su discurso de no ceder ante la presión militar antidrogas estadounidense.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos le propuso a Maduro "irse a Rusia", según senador que integra el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado o

El cerco militar de Washington se intensifica diariamente. El Pentágono instaló un potente radar en el aeropuerto de Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, añadiendo control adicional sobre el espacio aéreo venezolano, mientras mantiene desplegados aviones de combate, buques de guerra y el portaaviones Gerald R. Ford en la región.

El sábado pasado, Trump también declaró que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debería considerarse "cerrado en su totalidad".