NTN24
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Donald Trump

Trump encabezará este lunes una trascendental reunión en la Casa Blanca sobre Maduro y su régimen en Venezuela

diciembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
El encuentro, programado para las 5 p. m. ET en la Oficina Oval, se produce mientras EE. UU. intensifica sus ejercicios militares en el mar Caribe.

De acuerdo con información de última hora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó para este lunes una reunión de alto nivel en la Casa Blanca para definir los próximos pasos respecto a Venezuela, en medio de una creciente presión estadounidense sobre el país sudamericano.

o

Entre los asistentes previstos figuran figuras centrales del gabinete y del equipo de seguridad nacional: el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine; el secretario de Estado, Marco Rubio; además de la jefa de Gabinete, Susie Wiles, y el subjefe de Gabinete, Stephen Miller.

El encuentro, programado para las 5 p. m. ET en la Oficina Oval, se produce mientras EE. UU. intensifica sus acciones en la región, incluyendo ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el mar Caribe.

El anuncio de esta reunión ocurre horas después de que el presidente Trump confirmara que tuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro. Aunque el mandatario norteamericano no proporcionó detalles específicos sobre el contenido de la conversación, su comentario "La respuesta es sí" fue suficiente para confirmar el contacto.

o

"No diría que salió bien o mal. Fue una llamada telefónica", acotó Trump desde el Air Force One durante su regreso a la capital estadounidense este domingo.

Este diálogo, que se habría realizado el 28 de noviembre, se realizó en un contexto de creciente presión de Estados Unidos sobre la dictadura venezolana.

Según múltiples versiones de medios y de sectores políticos, Trump habría ofrecido a Maduro la opción de partir al exilio junto con su familia para salvar su vida, posiblemente hacia Rusia u otro país aliado.

También se ha reportado que durante la llamada se habría solicitado a Maduro negociar una salida segura de Venezuela y dar paso a una transición inmediata, propuesta que el dictador venezolano habría rechazado.

Estados Unidos mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro, acusado de narcotráfico. Sin hacer referencia a la llamada con Trump, Maduro participó este fin de semana en un acto público desde La Carlota en Caracas, manteniendo su discurso de no ceder ante la presión militar antidrogas estadounidense.

o

El cerco militar de Washington se intensifica diariamente. El Pentágono instaló un potente radar en el aeropuerto de Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, añadiendo control adicional sobre el espacio aéreo venezolano, mientras mantiene desplegados aviones de combate, buques de guerra y el portaaviones Gerald R. Ford en la región.

El sábado pasado, Trump también declaró que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debería considerarse "cerrado en su totalidad".

Temas relacionados:

Donald Trump

Nicolás Maduro

Dictadura

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La reacción al mensaje que dejó María Corina Machado al pueblo hondureño para las elecciones presidenciales

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos lanza inusual campaña para restaurar los buenos modales en aeropuertos y dentro de los aviones: de esto se trata

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado deja mensaje a Honduras / FOTO: EFE
Honduras

La reacción al mensaje que dejó María Corina Machado al pueblo hondureño para las elecciones presidenciales

Rodrigo Paz y Edmand Lara - AFP
Crisis política

¿A qué se debe la inesperada crisis política en Bolivia entre el presidente Paz y el vicepresidente Lara?

Elecciones en Honduras - AFP
Elecciones en Honduras

"Tenemos que esperar los resultados": observador electoral sobre denuncias cruzadas de fraude entre candidatos presidenciales de Honduras

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Foto AFP
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Donald Trump confirmó que habló por teléfono con Nicolás Maduro

Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Maduro pidió mediante una carta ayuda a la OPEP para detener la "agresión" de Estados Unidos en el Caribe

Más de Actualidad

Ver más
Foto: Policía de Perú
Perú

Insólito operativo en Perú: agente disfrazado de Spider-Man detuvo a miembros de banda dedicada al tráfico de drogas

Foto: AFP
Gobierno Petro

Suspenden mantenimiento a helicóptero presidencial por inclusión de Petro en la lista Clinton; el mandatario demandará a la marca y pidió vender la aeronave

Nicolás Maduro y Dan Caine - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Jefe del Estado Mayor de Estados Unidos llegará a Trinidad y Tobago tras designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Marte | Foto Canva
Marte

Científicos detectan señal inusual en Marte, según expertos “sonaba como una chispa o un chasquido”

Foto: Policía de Perú
Perú

Insólito operativo en Perú: agente disfrazado de Spider-Man detuvo a miembros de banda dedicada al tráfico de drogas

Foto: AFP
Gobierno Petro

Suspenden mantenimiento a helicóptero presidencial por inclusión de Petro en la lista Clinton; el mandatario demandará a la marca y pidió vender la aeronave

Nicolás Maduro y Dan Caine - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Jefe del Estado Mayor de Estados Unidos llegará a Trinidad y Tobago tras designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera

Daniel Ortega, Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

"Es el comienzo del fin, este noviembre y diciembre, de las tres tiranías trogloditas totalitarias de los tres piratas del Caribe": Tuto Quiroga desde el X Diálogo Presidencial del Grupo IDEA

Planeta Tierra - Foto Gregorio Díaz
Planetas

Siete de los nueve límites planetarios han sido sobrepasados, advierte informe

El origen del beso en la boca - Foto de referencia de PEXELS
Científicos

El origen del beso en la boca: científicos revelan en qué época ocurrió

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre