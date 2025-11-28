La sociedad venezolana envejece aceleradamente: 35% de los hogares están integrados por adultos mayores solos

Al menos 35% de los hogares venezolanos está conformado por una pareja de adultos mayores o un adulto mayor que vive solo, una realidad evidencia el envejecimiento acelerado que atraviesa el país en los últimos años, según cifras de Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI).

Los datos del estudio que es avalado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la UCAB, detallan que por cada 100 menores de 15 años de edad hay 51 adultos mayores, una situación que dibuja el incremento de la dependencia de personas de tercera edad sobre la dependencia infantil.

Anitza Freitez, coordinadora de ENCOVI, considera que este cambio social debe ser atendido por las autoridades, en cuanto mejora de servicios e institucionalidad.

"Eso supone que la demanda de cuidados y la prestación de servicios para atender esos cuidados tiene que cambiar progresivamente y no es lo que estamos viendo en el país. La institucionalidad pública la vemos que está muy alejada de estos temas", señaló a El Impulso.

Freitez además acotó que la feminización de la jefatura de los hogares venezolanos, continúa en ascenso sostenido desde 2018 y ya alcanza el 50% de las familias.

Estas cifras estiman que el 70% de la carga recae en las mujeres, quienes se encargan del acompañamiento educativo de los escolares en casa, cuidado de los hijos y administración del hogar.

La experta en demografía indicó que la encuesta es muestra el rostro de las crisis y las priecariedades que viven una porción importante de los adultos mayores.

Por su parte, Francisco Coello, sociólogo y profesor, considera que el cuidado de los adultos mayores ya es un asunto público que debe ser atendido.

"Tenemos que empezar a preguntarnos por el derecho al cuidado de todos los venezolanos", dijo.

La psicóloga de la salud, Yolanda Cañoto, advirtió que el cuidado de otros es un asunto complejo y no basta con la buena voluntad.

"Se requieren conocimientos, empatía, disposición y fortaleza emocional".

"El derecho humano al cuidado es un derecho que implica dignidad, respeto y apoyo. Desde la psicología de la salud lo que se busca es fortalecer las prácticas de los cuidadores para que puedan proporcionar cuidados adecuados", comentó.

Cañoto además citó un reciente estudio de la UCAB con data de los usuarios del Centro de Salud Santa Inés, en el que señala que de 321 cuidadores de adultos mayores encuestados, 81% eran mujeres con una edad media de 49 años.