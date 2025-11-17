NTN24
Lunes, 17 de noviembre de 2025
Presidente de la FIFA

Presidente de la FIFA sobre la selección Colombia: “va a ser uno de los favoritos del Mundial”

noviembre 17, 2025
Por: Diana Pérez
Gianni Infantino saludando al entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo | Foto: AFP
Gianni Infantino saludando al entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo | Foto: AFP
El equipo encabezado por James Rodríguez y Luis Díaz continúa su preparación para el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presenció el triunfo 2-1 de Colombia sobre Nueva Zelanda en el encuentro amistoso que disputaron el pasado sábado 145 de noviembre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale de Miami.

El presidente del rector del fútbol en el mundo aprovechó el encuentro para tomarse una foto con la camiseta de la ‘Tricolor’ junto al dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún.

Sin embargo, Infantino no desaprovechó su visita y no escatimó en elogios para el conjunto cafetero dirigido por Néstor Lorenzo.

Para el presidente de la FIFA, la subcampeona de América va a ser una de las favoritas del Mundial de 2026.

o

Infantino aseguró que: “Colombia tiene un muy muy buen equipo, va a ser uno de los favoritos del Mundial seguro”.

Y comentó que ver el estadio lleno de colombianos apoyando a su selección le demostró que son un público excepcional.

“Ver un estadio lleno, todos con la camiseta de Colombia, es un público excepcional, una hinchada única en el mundo”, agregó.

El dirigente de la FIFA también reveló cuáles son los ídolos colombianos que más le gustan, sorprendiendo a todos al nombrar a un referente actual y antiguo de la selección.

“Hay muchísimos colombianos, el Pibe Valderrama, de estos James Rodríguez, hay muchos, todos los once, los que están en el banquillo también. Todos son muy buenos”, afirmó.

El equipo encabezado por James Rodríguez y Luis Díaz continúa su preparación para el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La ‘Tricolor’ está a horas de disputar su último partido del año, un amistoso contra Australia en el Estadio Citi Field, ubicado en Queens, Nueva York.

