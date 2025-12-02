NTN24
Donald Trump

¿Cómo podrían darse y en qué zonas los ataques por tierra contra el narcotráfico anunciados por Trump?

diciembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Gaby Perozo, periodista y presidente de América Hispana, y Cristina García Casado, periodista, analizaron el anuncio de Donald Trump hecho este martes desde la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes desde la Casa Blanca que “muy pronto” comenzarán los ataques por tierra contra organizaciones del narcotráfico en un mensaje en el que mencionó a Colombia y Venezuela.

“Esta gente ha matado a más de 200 mil personas el año pasado, ahora las cifras han bajado gracias a estos ataques (...) y pronto comenzaremos ataques por tierra. Es más fácil, sabemos donde están estos malhechores y esto va a comenzar muy pronto. Las familias vivirán tranquilas sin el temor de tener un hijo que muera en cuestión de segundos", afirmó Trump.

o

Trump afirmó que los ataques se dirigirían contra cualquier lugar en donde se estén produciendo drogas.

“Vemos que hay lugares donde se están haciendo drogas en Colombia. En Colombia tienen plantas de producción de cocaína que luego venden en Estados Unidos. Cualquiera que esté produciendo drogas para nuestro país está sujeto a ataques, no solo Venezuela", afirmó.

Tras el anuncio Gaby Perozo, periodista y presidente de América Hispana, y Cristina García Casado, periodista, analizaron en el programa Club de Prensa cómo podrían darse y en qué zonas los ataques por tierra contra el narcotráfico.

Gaby Perozo afirmó que lo que apuntan los especialistas es que “esto podría ir en escalada”. “Empezar en algunos puertos, en donde se sepa geográficamente que se está llevando a cabo el transporte de drogas, el tema de los laboratorios y poco a poco ir escalando”.

“Aunque todo lo que digamos es especulación, podrían apuntar de una vez al tema de las cabezas del Cartel de los Soles. Sabemos que hay búnkeres. Hay información en tiempo real que tienen los americanos para poder acometer esas acciones. (…). Podríamos hablar del Palacio de Miraflores. Es una decisión que será difícil que se filtre porque pondría en peligro la operación”, sostuvo.

Perozo mencionó que otros funcionarios de inteligencia apuntan “hacia 600” objetivos del régimen identificados y que “hay planes específicos para la ejecución de acciones”.

o

Cristina García Casado, por su parte, consideró que el anuncio de Trump es un “titular enorme”. “Hay mucha curiosidad sobre cuándo comenzarán estas operaciones terrestres. Y ver qué pasa y si es una presión máxima para que Maduro por si mismo diga ‘ya está, salgo’”.

