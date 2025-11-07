"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

El inspector jefe de la Comisaría General de Información de la Policía Española reveló este viernes varios detalles en el programa 'La Mañana' de NTN24 sobre el operativo que desmanteló la primera célula del Tren de Aragua en España.

"Participaron más de 100 agentes de policía de distintas unidades (de España) un analista de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia y el apoyo técnico también del proyecto de AMERIPOL (Comunidad de Policías de América)", contó el inspector.

VEA TAMBIÉN En video quedó registrada la captura de la primera célula del Tren de Aragua en España en un operativo donde participó la Policía de Colombia o

13 personas acusadas de pertenecer a la primera célula de la banda criminal transnacional venezolana Tren de Aragua detectada con anterioridad en España fueron capturadas, según informó la Policía Española este viernes, luego de redadas en cinco ciudades.

"Las detecciones se hicieron en Barcelona, en Madrid, en Girona, en Valencia y en La Coruña (…) se intervinieron drogas sintéticas, dos laboratorios caseros para fabricarlas, cocaína, marihuana, una plantación de marihuana oculta en un sótano, algún arma blanca y dispositivos telefónicos que están pendientes de análisis y que esperemos que aporten también mucha información", precisó el agente.

Las investigaciones, de acuerdo con el inspector, se comenzaron hace casi dos años atrás luego de detectar en el país la presencia del hermano del criminal venezolano, conocido por ser el jefe del Tren de Aragua, Niño Guerrero.

"Ya estamos recibiendo ciertas alertas de la inteligencia de su país, de la Policía Nacional de Colombia, y también a través del Grupo Internacional Contra el Crimen Organizado Transnacional, en el que ya se nos advertía como un futurible de la implantación de miembros del Tren de Aragua en España", aseguró el policía.

Antes de esta operación se habían detenido a "elementos" calificados por el inspector como "de alto valor", en referencia a algunos miembros del Tren de Aragua detectados en España. Esto a requerimiento de otros países, pues los criminales tenían órdenes internacionales de detención.

Sin embargo, "esta es la primera célula activa que estaba operando en España. Hasta ahora solo hemos detectado estas células en el ámbito del narcotráfico, digamos, financiándose a través de la venta de ‘tusi’, de cocaína, de marihuana. Pero estamos muy atentos porque sabemos que España es un país de destino muy probable de futuros elementos de esta organización", de acuerdo con el oficial.

Respecto a sobre si la Policía española encontró nexos de importación, el inspector aseguró que aún no se han hallado tales vínculos, pues los detenidos tenían "sus propios laboratorios" y plantaciones para fabricar las sustancias prohibidas.

También dejó claro que hasta el momento "no se ha detectado nada" en España relacionado con la participación del Tren de Aragua en la persecución, agresión y asesinato de disidentes venezolanos, como sí se ha reportado en otros países.