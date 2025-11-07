NTN24
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Policia de España

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

noviembre 7, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Mañana
El Inspector jefe de la Comisaría General de Información de la Policía española reveló detalles a NTN24 sobre la captura de 13 personas acusadas de pertenecer a la banda criminal transnacional venezolana.

El inspector jefe de la Comisaría General de Información de la Policía Española reveló este viernes varios detalles en el programa 'La Mañana' de NTN24 sobre el operativo que desmanteló la primera célula del Tren de Aragua en España.

"Participaron más de 100 agentes de policía de distintas unidades (de España) un analista de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia y el apoyo técnico también del proyecto de AMERIPOL (Comunidad de Policías de América)", contó el inspector.

o

13 personas acusadas de pertenecer a la primera célula de la banda criminal transnacional venezolana Tren de Aragua detectada con anterioridad en España fueron capturadas, según informó la Policía Española este viernes, luego de redadas en cinco ciudades.

"Las detecciones se hicieron en Barcelona, en Madrid, en Girona, en Valencia y en La Coruña (…) se intervinieron drogas sintéticas, dos laboratorios caseros para fabricarlas, cocaína, marihuana, una plantación de marihuana oculta en un sótano, algún arma blanca y dispositivos telefónicos que están pendientes de análisis y que esperemos que aporten también mucha información", precisó el agente.

Las investigaciones, de acuerdo con el inspector, se comenzaron hace casi dos años atrás luego de detectar en el país la presencia del hermano del criminal venezolano, conocido por ser el jefe del Tren de Aragua, Niño Guerrero.

o

"Ya estamos recibiendo ciertas alertas de la inteligencia de su país, de la Policía Nacional de Colombia, y también a través del Grupo Internacional Contra el Crimen Organizado Transnacional, en el que ya se nos advertía como un futurible de la implantación de miembros del Tren de Aragua en España", aseguró el policía.

Antes de esta operación se habían detenido a "elementos" calificados por el inspector como "de alto valor", en referencia a algunos miembros del Tren de Aragua detectados en España. Esto a requerimiento de otros países, pues los criminales tenían órdenes internacionales de detención.

Sin embargo, "esta es la primera célula activa que estaba operando en España. Hasta ahora solo hemos detectado estas células en el ámbito del narcotráfico, digamos, financiándose a través de la venta de ‘tusi’, de cocaína, de marihuana. Pero estamos muy atentos porque sabemos que España es un país de destino muy probable de futuros elementos de esta organización", de acuerdo con el oficial.

Respecto a sobre si la Policía española encontró nexos de importación, el inspector aseguró que aún no se han hallado tales vínculos, pues los detenidos tenían "sus propios laboratorios" y plantaciones para fabricar las sustancias prohibidas.

o

También dejó claro que hasta el momento "no se ha detectado nada" en España relacionado con la participación del Tren de Aragua en la persecución, agresión y asesinato de disidentes venezolanos, como sí se ha reportado en otros países.

Temas relacionados:

Policia de España

El Tren de Aragua

España

Tren de Aragua

Lucha contra las drogas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Piden a Estados Unidos que incluya al M-19 en lista de organizaciones terroristas 40 años después del asalto al Palacio de Justicia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Está teniendo unos tratos bastante crueles": coordinador de Vente Venezuela sobre la situación de la presa política María Oropeza

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Emergencia en la Casa Blanca tras el desmayo de un ejecutivo en plena rueda de prensa; cayó al lado de Trump

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Actualidad

Ver más
Presidente Donald Trump - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump afirma que no contempla ataques en Venezuela tras versiones de medios sobre un posible operativo

Fortaleza militar | Foto Ministerio de Turismo y Antigüedades, Egipto
Mundo

La fortaleza militar de 3.500 siglos que había estado oculta en medio del desierto revela detalles sobre la defensa militar de la época

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

"Todas las opciones del presidente Trump están ahora en la costa de Venezuela": exembajador de EE. UU. en Caracas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Presidente Donald Trump - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump afirma que no contempla ataques en Venezuela tras versiones de medios sobre un posible operativo

Dina Boluarte, presidenta de Perú (EFE)
Perú

Expresidente peruana Dina Boluarte descarta buscar asilo tras su destitución

Fotografías que muestra el trabajo de animación fotograma por fotograma de la película 'Soy Frankelda' en Ciudad de México-Foto: EFE
Soy Frankelda

Esta es la película de fantasmas hecha en stop motion que se está robando la atención del público en su estreno en México

Fortaleza militar | Foto Ministerio de Turismo y Antigüedades, Egipto
Mundo

La fortaleza militar de 3.500 siglos que había estado oculta en medio del desierto revela detalles sobre la defensa militar de la época

Neymar dejaría el Brasileirao para volver a Europa - Foto: AFP
Selección de Brasil

Neymar dejaría el Brasileirao para volver a Europa a una de las cinco grandes ligas: buscaría retomar su nivel para llegar a la Copa del Mundo

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

"Todas las opciones del presidente Trump están ahora en la costa de Venezuela": exembajador de EE. UU. en Caracas

Selección italiana de atletismo: Marcell Jacobs, Lorenzo Patta y Filippo Tortu | Foto: EFE
Atletismo

Escándalo en el deporte: dos campeones olímpicos de atletismo fueron involucrados en un caso de espionaje y dopaje

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda