Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Armando Benedetti

Armando Benedetti dice que su teléfono fue intervenido con el software espía Pegasus de fabricación israelí

diciembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, aseveró que se presume de una interceptación ilegal.

Este miércoles, el ministro de Interior de Colombia, Armando Benedetti, aseguró que su teléfono fue intervenido con el software espía Pegasus, de fabricación israelí, en medio de una polémica que involucra al organismo de inteligencia.

Según dijo Benedetti durante una entrevista con la cadena W Radio, se percató del hecho debido a que contrató a un investigador privado para determinar si su celular había sido infectado con un software malicioso. "Muestra ese estudio que está inserto Pegasus".

El software, fabricado por la firma NSO, enfrenta críticas en el país debido a que el presidente Gustavo Petro denunció la compra de Pegasus por parte de su antecesor, Iván Duque.

Las declaraciones de Benedetti ocurren, además, en momentos en los que el organismo de inteligencia de Colombia se encuentra en tela de juicio por una investigación periodística en la que se revelaron conversaciones de un líder guerrillero que sugiere una aparente infiltración de los rebeldes en las altas esferas del gobierno.

Según el ministro colombiano, acudió a un investigador privado por "poca credibilidad (...) en alguna agencia del Estado" para llevar a cabo la tarea.

"Presumimos que es una interceptación ilegal (...) Queremos saber quién dio la orden", dijo en video el ministro de Justicia, Andrés Idárraga.

De acuerdo con análisis del grupo de investigación Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que ha estudiado el software durante años, con Pegasus se puede acceder a mensajes y llamadas de usuarios en plataformas de mensajería instantánea encriptadas.

Asimismo, se puede activar de manera remota las cámaras o los micrófonos de los dispositivos móviles inteligentes sin que los propietarios se percaten.

Investigaciones independientes apuntan que Pegasus se utiliza en varios países, como en México y Arabia Saudí, donde se han registrado casos de espionaje a activistas y periodistas.

En Colombia, Petro reveló que el gobierno del expresidente Duque habría comprado el programa informático y alegó un presunto caso de lavado de dinero. Los organismos de inteligencia no han podido determinar qué institución lo controla.

Según reconoció el director de la agencia civil de inteligencia, Jorge Lemus, su compra se hizo "hipotéticamente para atacar al narcotráfico".

