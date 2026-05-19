Ghetto Kids de Uganda, los primeros bailarines invitados de Shakira para el espectáculo de medio tiempo en la final del Mundial

Shakira, que hace parte del selecto grupo de artistas que estarán presentes en el último juego del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, ha hecho una invitación a los amantes del baile, especialmente a los niños y jóvenes, para que envíen sus videos con la coreografía del tema mundialista.

"He estado viendo increíbles creaciones para Dai Dai, la canción oficial de la Copa del Mundo, y voy a necesitar bailarinas para el show de la en las finales. Quiero que ese momento mitad mitad sea especial para todos nosotros, quiero que sea inolvidable. Por eso decidió invitar a tantos de ustedes como puedo a bailar conmigo en las finales", indicó la artista colombiana por medio de un video en redes sociales.

Dentro de los primeros grupos confirmados para acompañarla en el escenario el próximo 19 de julio, en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, Shakira confirmó la participación de Ghetto Kids de Uganda, grupo de bailarines que fueron invitados por la colombiana.

Por medio de su red social de Instagram, los pequeños artistas respondieron a la invitación de la barranquillera con mucha emoción y con un mensaje por medio del cual manifiestan hacer “un sueño realidad”.

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"¡Hola, Shakira! ¡Sí, queremos actuar contigo! ¡Sería un sueño hecho realidad para nosotros, para Uganda y para África!", expresaron los Ghetto Kids de Uganda.

Entre tanto, la cantante colombiana reiteró su invitación para que los amantes del baile envíen todas las creaciones y videos, los cuales ella estará observando de cerca.

Cabe destacar que Shakira, junto a Madonna y la banda de K-pop BTS, serán las estrellas del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.