Trinidad y Tobago autoriza que aviones militares de EE. UU. utilicen sus aeropuertos en medio de la presión sobre el régimen de Venezuela

Este lunes, mediante un comunicado, el Gobierno de Trinidad y Tobago, informó que aceptó el uso de aeropuertos de su territorio para el Ejército de Estados Unidos en medio del imponente despliegue militar en el Caribe.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos de la CARICOM reafirma el compromiso del Gobierno de Trinidad y Tobago (GORTT) de cooperar de manera sostenida con los Estados Unidos de América (EE. UU.) para promover la seguridad y la estabilidad regionales".

Según menciona, a través de esta asociación, "Trinidad y Tobago se ha beneficiado de ejercicios conjuntos de entrenamiento militar, capacidades de vigilancia mejoradas, incluida la instalación de un sistema de radar eficaz, y esfuerzos de colaboración que han contribuido a la incautación de narcóticos ilegales por valor de millones de dólares".

Asimismo, señala que la Embajada de los Estados Unidos en Trinidad y Tobago también "ha apoyado el desarrollo nacional mediante iniciativas educativas, como donaciones de equipamiento escolar y proyectos de mejora de las infraestructuras".

Por esta razón, menciona, "el Ministerio ha concedido autorizaciones para que aviones militares de los Estados Unidos transiten por los aeropuertos de Trinidad y Tobago en las próximas semanas".

Según la cartera, "Estados Unidos han informado de que estos movimientos son de naturaleza logística y facilitan el reabastecimiento de suministros y las rotaciones rutinarias de personal".

Sean Sobers, ministro de Relaciones Exteriores y Asuntos de la CARICOM, se pronunció y celebró la colaboración continua:

"El Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos de la CARICOM mantiene una estrecha relación con la Embajada de los Estados Unidos en Trinidad y Tobago. La Honorable Primera Ministra, Kamla Persad-Bissessar, ha reafirmado el compromiso del Gobierno con la cooperación y la colaboración en la búsqueda de la seguridad y la protección de Trinidad y Tobago y de toda la región. Acogemos con satisfacción el apoyo continuo de los Estados Unidos".

Este anuncio abre nuevas hipótesis sobre el futuro del despliegue militar estadounidense en el Caribe y la presión sobre el régimen de Maduro.

Cabe recordar, además, que Trinidad y Tobago se encuentra a pocos kilómetros del territorio continental venezolano, representando así un nuevo frente de presión sobre la dictadura chavista.