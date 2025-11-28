Bolivia frena en la altura de La Paz senda victoriosa de Colombia que sigue invicta y líder absoluta en la Liga de Naciones

Bolivia detuvo la marcha perfecta de Colombia, la gran favorita de la Liga de Naciones de Sudamérica, con un empate 1-1 este viernes en la altura de La Paz, en la tercera jornada del torneo clasificatorio al Mundial femenino de 2027, en la que Perú venció 3-1 a Chile.

La Verde, que venía de sufrir dos goleadas, en las que encajó nueve goles, puso a sufrir a las cafeteras cuando la mediocampista Sonia Turihuano puso la ventaja parcial en el encuentro disputado en el estadio Hernando Siles de La Paz a los 46 minutos.

Con mayor posesión de pelota y un juego más agresivo, a pesar de los 3.600 metros de altura de la ciudad boliviana, Colombia consiguió el empate en el 76' gracias a Gabriela Rodríguez tras un tiro libre cobrado por Marcela Restrepo.

Pese al empate, la tricolor se mantienen al frente de la clasificatoria sudamericana a la Copa del Mundo de 2027 con siete puntos.

El elenco colombiano, favorito tras la ausencia de Brasil, ya clasificado como anfitrión de la cita mundialista, hizo méritos para llevarse el triunfo con jugadas de Valerin Loboa, Linda Caicedo y Jorelyn Carabalí.

Pero a sus jugadoras les faltó contundencia y, para rematar, la jueza del encuentro les anuló dos goles, a los 6 y 13 minutos.

Por su parte, Perú, que también quiere sacar ventaja en la altura de Cusco, venció 3-1 a Chile en el Clásico del Pacífico y sumó sus primeros puntos en la Liga de Naciones.

La tercera jornada del certamen se completa este viernes con los duelos entre Ecuador y Venezuela y Paraguay y Uruguay. Argentina descansa.

En la próxima fecha, que se jugará el martes y es la última del año, la selección Colombia femenina tendrá su fecha de descanso.

Así está la tabla de posiciones:

1. Colombia 7 pts

2. Chile 4 pts

3. Argentina 4 pts

4. Venezuela 4 pts

5. Ecuador 3 pts

6. Perú 3 pts

7. Uruguay 1 pts

8. Bolivia 1 pts

9. Paraguay 0 pts