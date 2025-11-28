NTN24
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Selección Colombia Femenina

Bolivia frena en la altura de La Paz senda victoriosa de Colombia que sigue invicta y líder absoluta en la Liga de Naciones

noviembre 28, 2025
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
Seleccción Colombia femenina en la Nations League ante Bolivia - Foto: EFE
Seleccción Colombia femenina en la Nations League ante Bolivia - Foto: EFE
El torneo continental dará dos cupos directos y dos al repechaje al Mundial 2026.

Bolivia detuvo la marcha perfecta de Colombia, la gran favorita de la Liga de Naciones de Sudamérica, con un empate 1-1 este viernes en la altura de La Paz, en la tercera jornada del torneo clasificatorio al Mundial femenino de 2027, en la que Perú venció 3-1 a Chile.

La Verde, que venía de sufrir dos goleadas, en las que encajó nueve goles, puso a sufrir a las cafeteras cuando la mediocampista Sonia Turihuano puso la ventaja parcial en el encuentro disputado en el estadio Hernando Siles de La Paz a los 46 minutos.

Con mayor posesión de pelota y un juego más agresivo, a pesar de los 3.600 metros de altura de la ciudad boliviana, Colombia consiguió el empate en el 76' gracias a Gabriela Rodríguez tras un tiro libre cobrado por Marcela Restrepo.

o

Pese al empate, la tricolor se mantienen al frente de la clasificatoria sudamericana a la Copa del Mundo de 2027 con siete puntos.

El elenco colombiano, favorito tras la ausencia de Brasil, ya clasificado como anfitrión de la cita mundialista, hizo méritos para llevarse el triunfo con jugadas de Valerin Loboa, Linda Caicedo y Jorelyn Carabalí.

Pero a sus jugadoras les faltó contundencia y, para rematar, la jueza del encuentro les anuló dos goles, a los 6 y 13 minutos.

Por su parte, Perú, que también quiere sacar ventaja en la altura de Cusco, venció 3-1 a Chile en el Clásico del Pacífico y sumó sus primeros puntos en la Liga de Naciones.

o

La tercera jornada del certamen se completa este viernes con los duelos entre Ecuador y Venezuela y Paraguay y Uruguay. Argentina descansa.

En la próxima fecha, que se jugará el martes y es la última del año, la selección Colombia femenina tendrá su fecha de descanso.

Así está la tabla de posiciones:

1. Colombia 7 pts

2. Chile 4 pts

3. Argentina 4 pts

4. Venezuela 4 pts

5. Ecuador 3 pts

6. Perú 3 pts

7. Uruguay 1 pts

8. Bolivia 1 pts

9. Paraguay 0 pts

Temas relacionados:

Selección Colombia Femenina

Fútbol

Nations League

Mundial femenino

La Paz

Bolivia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Este régimen por fin tiene miedo y está atemorizado": analista en seguridad tras anuncio de Trump de operaciones terrestres "muy pronto" contra el narcotráfico

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, abordó el portaviones Gerald R. Ford - Fotos: EFE
Portaviones

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gobierno de Colombia

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Campaña presidencial de Gustavo Petro - Foto: EFE
Consejo Nacional Electoral

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Nicolás Maduro/ Pete Hegseth - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Capitán de navío retirado asegura que Maduro "es un blanco válido" para el Departamento de Guerra de EE. UU.

Foto de referencia (AFP)
Régimen venezolano

"Cuando entendemos las capacidades de las organizaciones del crimen organizado, comprendemos por qué EE. UU. necesita bases en República Dominicana": Hugo Acha

Más de Deportes

Ver más
Cristiano Ronaldo | Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

La polémica reflexión que hizo Cristiano Ronaldo sobre el Mundial que ganó Messi con Argentina: "Ya no me importa eso"

Kylian Mbappé | Foto: EFE
Kylian Mbappé

Mabppé recordó con sentido mensaje a las víctimas de los atentados de París en 2015: “no estamos desconectados de eso”

Show de Dua Lipa en Argentina condiciona a River Plate de cara al superclásico contra Boca Juniors / FOTO: EFE
Dua Lipa

Show de Dua Lipa en Argentina condiciona a River Plate de cara al superclásico contra Boca Juniors

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Lewis Jiménez
Emigrantes venezolanos

"He dormido. Estaba cansado": Periodista venezolano descubierto en la indigencia recibe ayuda y cuenta su testimonio

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz, y Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado se pronuncia sobre fin del TPS para venezolanos en Estados Unidos: "Venezuela será nuestro lugar seguro muy pronto"

Fátima Bosch, representante de México, celebra que ganó el concurso de Miss Universo 2025 - AFP
Miss Universo

Mexicana ganadora de Miss Universo denunció que recibió "deseos de muerte" porque "ganó"

Ataque de Estados Unidos - Captura de video
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos confirmó nuevo ataque contra presunta narcolancha en el "Pacífico Oriental": "dos narcoterroristas varones murieron"

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano / Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Fotos: EFE
Estados Unidos

"Probablemente la CIA tiene muchos años operando en Venezuela": revela analista sobre supuesta propuesta de Nicolás Maduro a Donald Trump

María Corina Machado, Lionel Messi y Donald Trump (EFE)
Miami

Trump, Messi y Maria Corina Machado encabezan el importante America Business Forum en Miami

Feminicidio

Otro feminicidio en Caracas: Mujer fue puñaleada por su expareja en Chapellín tras discusión

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre