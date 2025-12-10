NTN24
Cáncer de mama

Devastadoras noticias para la modelo Osmariel Villalobos la llevan a replantear su tratamiento contra el cáncer

diciembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Osmariel Villalobos
Osmariel Villalobos
La modelo habló con toda la sensibilidad del caso en un podcast en Venezuela.

La modelo y presentadora venezolana, Osmariel Villalobos, quien había informado sobre su diagnóstico de cáncer de mama, ahora parece haberse complicado ante la aparición de más tumores.

En el podcast de Rocío Higuera, la animadora compartió detalles de su reciente diagnóstico de cáncer de mama, y aseguró que está decidida a luchar hasta el final. Por lo que consideró que "esta historia no se acaba hasta que se acabe".

"Me consiguieron más tumores en áreas de la mama, estoy buscando otras opiniones". Reveló que en su seno tenía cinco tumores pequeños. De los cuales, dos dieron positivo en la biopsia, mientras que para los otros tres, no fue necesario realizar el estudio.

o

Dijo que a medida que su radiólogo la fue investigando, "es cuando mi oncóloga me cambia el panorama y me dice, bueno, hay que quitarte toda la mama porque lo tienes en muchas partes del seno".

Prosiguió indicando que ella iba a comenzar un proceso que no sabe si ahora va a iniciar, "porque mi otra oncóloga me acaba de indicar que el cáncer está como invasivo, por lo que no puedo comenzar el tratamiento que yo esperaba iniciar cuando llegara a Miami".

Villalobos expresó en el podcast que esta situación la hace sentir algo "inquieta", ya que tenía una meta y un sueño: Curarse y sanar. No solo está confiando en el ensayo clínico, sino que también está haciendo su parte al adoptar un estilo de vida más saludable. Se convirtió en vegana, está practicando ayuno y ha realizando varios cambios en su alimentación.

"Yo confío siempre en que a veces no es lo que uno quiere, sino que es lo que Dios quiere y si Dios quiere que las cosas sean así, pues así lo haré", manifestó.

 

