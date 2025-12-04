NTN24
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Mbappé

Mbappé a pocos goles de destronar importante récord de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

diciembre 4, 2025
Por: Nucho Martínez
Kylian Mbappé, futbolista francés - Foto: EFE
El delantero francés parece decidido a seguir la estela del atacante portugués.

La temporada 2025 de Kylian Mbappé es de ensueño. El talentoso futbolista francés está a pocos goles de destronar importante récord de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.

El delantero galo, tras su doblete en San Mamés (ante el Athletic Club), suma ahora 55 goles desde que arrancó este 2025 en 55 encuentros y está a cuatro de igualar los 59 de CR7 en 2013.

Al año calendario, cabe destacar, le quedan cinco partidos por delante para igualar, o incluso superar al ‘bicho’.

Mbappé parece decidido a seguir la estela de Cristiano Ronaldo. Aunque su objetivo es construir su propia historia, su impresionante ritmo goleador invita inevitablemente a las comparaciones.

El exfutoblista del PSG mantiene un promedio superior a un gol por partido, tal y como lo hizo el atacante luso durante su etapa en la ‘casa blanca’.

Su última actuación, con un doblete, refuerza la idea de que es el futbolista más en forma del planeta en estos tiempos.

Aunque la hazaña no será sencilla, su promedio hace pensar que es perfectamente posible que Mbappé cierre el año como el jugador con más goles en 12 meses en la historia del conjunto de la capital de España.

Cristiano posee prácticamente todos los registros de goles en un año natural en el Madrid, pero Mbappé ya ha superado varios de ellos: los 46 de 2010, los 42 de 2016, los 41 de 2017 y los 44 de 2018.

A su vez, el francés ha igualado los 54 que el portugués anotó en 2011, quedando cerca de los 54 de 2015, 56 de 2014 y 58 de 2012.

El vigente ‘Bota de Oro’ es sin duda el jugador estrella de un Real Madrid, dirigido por el español Xabi Alonso, equipo que se encuentra remando para alcanzar la gloria en la presente campaña.

A Kylian, recordemos, solo le falta en su palmarés colectivo, alzar ‘la orejona’ (apodo que se le da al trofeo de la UEFA Champions League).

