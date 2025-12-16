La inesperada reacción de Feid cuando en una gala le nombraron a Karol G: "Tenía seis nominaciones y usted me llama por eso"

En una reciente gala, el cantante colombiano Feid (también conocido como Ferxxo) fue preguntado por su "novia", la también cantante colombiana Karol G.

VEA TAMBIÉN Shakira hace historia en 2025 al realizar la gira más taquillera del año y ser la primera artista latina en superar escandalosa cifra en ventas o

No obstante, parece que al intérprete de ‘Luna’ ya no le gusta que la prensa le hable de su pareja.

“Que belleza, ave María purísima, vamos a hacer las novenas ahorita (tradición cultural y religiosa navideña de Colombia), que rico”, dijo inicialmente Feid.

VEA TAMBIÉN "Que no colabore con ninguno porque todos son iguales": video de Shakira junto a Beéle genera controversia en redes sociales o

Una vez consultado por Karol G, respondió: “No sé dónde está... ¿Cuál novia?... Si pillas, para eso usted me llamó. Tenía seis nominaciones y usted me llama por eso”.

Durante 2025, el artista colombiano Feid (Ferxxo) ha destacado en diversas alfombras rojas internacionales por su estilo urbano distintivo y momentos junto a Karol G.

Estas son algunas de sus apariciones destacadas en 2025:

-LOS40 Music Awards Santander (7 de noviembre): asistió a la gala en Valencia, España. Allí fue galardonado como Fenómeno Colombia del Año y ganó el premio a Mejor Gira o Concierto por su Fastest Tour.

-Premiere del documental de Karol G (mayo): Feid acompañó a Karol G en la alfombra roja de la premier de su documental 'Mañana fue muy bonito' en Nueva York. Desde ‘la gran manzana’, ambos exponentes del género urbano posaron para las cámaras.

-iHeartRadio Music Awards (marzo): El cantante también estuvo presente en este evento, donde estuvo nominado en categorías como Artista Pop/Urbano Latino del Año.

¿Karol G y Feid siguen juntos?

Tal interrogante ha generado eco, pues a pesar de sus apariciones conjuntas a principios de año, surgieron especulaciones sobre su relación tras los Latin Grammy 2025 (celebrados en noviembre), donde la ‘Tropicoqueta’ asistió sola a la alfombra roja.