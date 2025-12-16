NTN24
Martes, 16 de diciembre de 2025
Martes, 16 de diciembre de 2025
Feid

La inesperada reacción de Feid cuando en una gala le nombraron a Karol G: "Tenía seis nominaciones y usted me llama por eso"

diciembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Feid (Ferxxo) / Karol G - Fotos: EFE
Feid (Ferxxo) / Karol G - Fotos: EFE
Las declaraciones avivan los rumores de crisis de la apodada 'Tropicoqueta' y el reguetonero.

En una reciente gala, el cantante colombiano Feid (también conocido como Ferxxo) fue preguntado por su "novia", la también cantante colombiana Karol G.

o

No obstante, parece que al intérprete de ‘Luna’ ya no le gusta que la prensa le hable de su pareja.

“Que belleza, ave María purísima, vamos a hacer las novenas ahorita (tradición cultural y religiosa navideña de Colombia), que rico”, dijo inicialmente Feid.

o

Una vez consultado por Karol G, respondió: “No sé dónde está... ¿Cuál novia?... Si pillas, para eso usted me llamó. Tenía seis nominaciones y usted me llama por eso”.

Durante 2025, el artista colombiano Feid (Ferxxo) ha destacado en diversas alfombras rojas internacionales por su estilo urbano distintivo y momentos junto a Karol G.

Estas son algunas de sus apariciones destacadas en 2025:

-LOS40 Music Awards Santander (7 de noviembre): asistió a la gala en Valencia, España. Allí fue galardonado como Fenómeno Colombia del Año y ganó el premio a Mejor Gira o Concierto por su Fastest Tour.

-Premiere del documental de Karol G (mayo): Feid acompañó a Karol G en la alfombra roja de la premier de su documental 'Mañana fue muy bonito' en Nueva York. Desde ‘la gran manzana’, ambos exponentes del género urbano posaron para las cámaras.

o

-iHeartRadio Music Awards (marzo): El cantante también estuvo presente en este evento, donde estuvo nominado en categorías como Artista Pop/Urbano Latino del Año.

¿Karol G y Feid siguen juntos?

Tal interrogante ha generado eco, pues a pesar de sus apariciones conjuntas a principios de año, surgieron especulaciones sobre su relación tras los Latin Grammy 2025 (celebrados en noviembre), donde la ‘Tropicoqueta’ asistió sola a la alfombra roja.

