¿Cuál podría ser el impacto de que sean revelados los archivos del caso de Jeffrey Epstein?

Donald Trump mantuvo una relación amistosa con el Jeffrey Epstein durante al menos 15 años. Epstein, un multimillonario y delincuente sexual convicto, fue hallado ahorcado en su celda en 2019 mientras esperaba juicio; su muerte fue dictaminada como suicidio.

Trump anunció ha firmado una ley que exige al departamento de justicia que publique sus archivos sobre Epstein, pero aún quedan lagunas legales.

Muchos creen que estamos a las puertas de una imagen más completa y que, si se abre el telón, podrían aparecer nombres incómodos.

El Departamento de Justicia tendrá 30 días para publicar todos los documentos, pero el proyecto de ley de Trump contiene excepciones importantes que podrían significar que muchos documentos permanezcan confidenciales.

Según la legislación, el Gobierno de Trump puede retener registros que identifiquen a las víctimas, incluyan imágenes de abuso sexual infantil o estén clasificados de otra manera.

La legislación también permite retener registros si estos pudieran poner en peligro una investigación federal en curso.

