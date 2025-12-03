NTN24
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Fútbol femenino

La UEFA anuncia que Alemania será anfitriona de la Eurocopa femenina 2029

diciembre 3, 2025
Por: Diana Pérez
Alemania elegida sede de la Eurocopa femenina 2029 | Foto: EFE
El torneo en el que participarán 16 selecciones se disputará en ocho sedes en el verano de 2029: Colonia, Dortmund, Düsseldorf, Fráncfort, Hannover, Leipzig, Múnich y Wolfsburgo.

Este miércoles la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) anunció que la próxima edición de la Eurocopa femenina se llevará a cabo en Alemania.

El ente regulador del fútbol en Europa informó que la edición que se tiene prevista para 2029 tendrá como sede a Alemania descartando la postulación de Polonia en conjunto con Suecia y Dinamarca.

Alemania, uno de los más grandes fútbol femenino al contar con un total de ocho títulos continentales, será anfitrión del este torneo por tercera ocasión.

Las anteriores veces que Alemania fue anfitrión de una edición de Eurocopa fue en 1989 y la más reciente en su historia fue en 2001.

Con ganas de revancha después de haber visto cómo la FIFA optaba por Brasil para albergar el Mundial 2027, Alemania ambiciona "ayudar a hacer realidad (...) el enorme potencial aún no explotado" del fútbol femenino, según su dosier.

"Tenemos grandes estadios y estoy convencido de que podemos llenarlos", comentó recientemente Bernd Neuendorf, presidente de la federación.

Según la UEFA, el torneo en el que participarán 16 selecciones se disputará en ocho sedes en el verano de 2029: Colonia, Dortmund, Düsseldorf, Fráncfort, Hannover, Leipzig, Múnich y Wolfsburgo.

Si el de Wolfsburgo ofrece apenas 26.000 asientos, Leipzig, Colonia y Hanóver superan las 40.000 localidades, Düsseldorf y Fráncfort las 50.000, y Dortmund y el Allianz Arena de Múnich cuentan con aforos superiores a las 60.000 personas.

En total, Alemania aspira a "más de un millón de boletos vendidos", por los 657.291 del pasado verano europeo en Suiza, un criterio decisivo ya que la Eurocopa femenina sigue siendo un torneo deficitario para la UEFA a pesar de su creciente tirón popular.

El país presenta también una óptima ubicación geográfica y una densa red ferroviaria.

Candidata derrotada ante Suiza para la edición de 2025, esta vez Francia no se postuló para organizar el torneo, como sí hicieron Polonia, y Dinamarca y Suecia, esta vez sin sus vecinos finlandeses y noruegos.

Italia y Portugal, por su parte, retiraron sus candidaturas para centrarse en la organización de dos torneos masculinos, respectivamente, la Eurocopa 2032 con Turquía, y el Mundial 2030 con España y Marruecos.

Temas relacionados:

Fútbol femenino

Eurocopa

Alemania

UEFA

