Trump lanza nueva advertencia a Maduro: "esto no es una campaña de presión, es mucho más que eso. Veremos qué pasa”

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se volvió a referir a la presión sobre el égimen de Nicolás Maduro con el despliegue militar en el Caribe.

Desde la Casa Blanca, el líder republicano se refirió sobre la llamada que tuvo con Maduro el pasado 21 de noviembre.

Trump afirmó que el despliegue militar que sostiene en el Caribe desde hace unos meses no es una “campaña de presión”.

“No es una campaña de presión; creo que va mucho más allá. Pero hablé brevemente con (Maduro) y le dije un par de cosas. Ya veremos qué pasa”, empezó diciendo.

El mandatario estadounidense continuó diciendo: “Venezuela envía drogas, nos envían gente que no deberían estar enviando. Han vaciado sus prisiones y los llevan a nuestro país. Asesinos, narcotraficantes del más alto nivel, pandilleros no los envían”.

“No puedes hacer trampa en unas elecciones y ser estúpido como él (Maduro) hizo”, puntualizó.

El líder republicano también comentó por el despliegue militar el narcotráfico ha disminuido un 91%

“Cada bote que destruimos salvamos 25 mil vidas estadounidenses y si revisan nuestros números las drogas que entran por mar han bajado un 91%”, aseguró.

Además, Trump detalló desde la Casa Blanca que “muy pronto” empezaran las acciones militares terrestres.